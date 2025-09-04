iPhone 17 Pro Max může být splněným snem obrovského množství Apple fanoušků!

Apple za pár dní odhalí svou novou řadu iPhonů a podle posledních zpráv to vypadá, že právě iPhone 17 Pro Max by mohl být modelem, který se trefí do vkusu naprosté většiny zákazníků. Shoduje se to i s čerstvým průzkumem od CNET, který ukázal, co je pro lidi při koupi nového telefonu nejdůležitější – a právě tyto oblasti má letošní Pro Max posunout nejvýrazněji kupředu.
Největším strašákem bývá cena. Spekulace o zdražování kolovaly dlouhé měsíce, ale nyní to vypadá, že Apple cenu Pro Maxu navýšit neplánuje. Zůstane tak na 1 199 dolarech, což je stejná částka jako loni u iPhonu 16 Pro Max. V dnešní době inflace je to vlastně dobrá zpráva, obzvlášť když menší iPhone 17 Pro má být dražší.
Druhá věc, kterou lidé chtějí, je delší výdrž baterie. A právě tady má Pro Max zazářit nejvíce. Apple mu údajně dá dosud největší baterii v historii iPhonů a nevadí mu kvůli tomu ani mírně přibrat na tloušťce. Pokud se to potvrdí, mohl by Pro Max vydržet o několik hodin déle než současný model – a to je benefit, který ocení úplně každý.
Třetí klíčová oblast je fotoaparát. Pro Max má letos dostat nový 24Mpx přední fotoaparát a také 48Mpx teleobjektiv s až 8× optickým zoomem. To je upgrade, který může změnit způsob, jakým lidé fotí a natáčí, ať už jde o momentky, nebo o serióznější tvorbu. Samozřejmě nesmí chybět ani velký displej. Pro Max bude znovu králem rozměrů se svou úhlopříčkou 6,9 palce, tentokrát navíc s technologií proti odleskům. To oceníte jak venku na slunci, tak večer při sledování filmů.
Úložiště zatím není potvrzené, ale očekává se, že Apple trochu zamíchá s nabízenými kapacitami a Pro Max by z toho mohl jen těžit. A když se na to podíváme jako celek – stabilní cena, rekordní baterie, špičkový foťák i velký displej – není těžké odhadnout, že Pro Max se letos stane pro Apple sázkou na jistotu.