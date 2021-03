Pokud se stejně jako my těšíte na jednu z nejočekávanějších závodních her pro iOS, Project Cars Go, pak vás od prvního spuštění dělí již jen necelé tři hodiny. Aplikaci je již možné stáhnout v App Store a po stažení 1,3 GB velkého souboru se dozvíte, že hra bude spuštěna celosvětově v jeden čas a to v 17:00 našeho času. Hru je možné předem nainstalovat, abyste mohli skutečně přesně v pět hodin odpoledne začít hrát.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem - Apple magazín