iPhone 17 Pro Keynote sledujte již dnes v 19:00 přímo zde

Apple opět píše historii. Dnes večer od 19:00 středoevropského času odstartuje tradiční zářijová Apple Keynote 2025, která přinese to, na co technologický svět čekal měsíce – představení nové generace iPhonů a dalších zásadních produktů. Ať už vás zajímá iPhone 17 Pro, dostupnější iPhone 17 a iPhone 17 Air, nové AirPods Pro 3 nebo hodinky Apple Watch Ultra 3, vše můžete sledovat živě přímo na stránkách Letem světem Applem.
Představení iPhone 17 Pro živě můžete sledovat přímo na LsA. Od představení nejvnoějších produktů společnosti Apple nás dělí jen desítky minut. Apple od 19:00 začne představovat iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 17 Air, AirPods Pro 3, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 3 a Apple Watch SE 2. Na představení všech novinek se můžete podívat přímo na stránkách LsA, kde najdetě přímý přenos z Apple iPhone 17 Pro Keynote.
Zářijová keynote je vždy vrcholem technologického roku a letošní ročník slibuje opravdu zásadní změny. iPhone 17 Pros novým titanovým tělem a čipem A19 Pro, dostupnější iPhone 17 Air, revoluční AirPods Pro 3 i nové generace hodinek ukazují, že Apple chce i nadále udávat směr.
👉 Připojte se k nám dnes od 19:00 a sledujte Apple iPhone 17 Pro Keynote živě na Letem světem Applem.