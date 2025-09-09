Představení iPhone 17 živě sledujte dnes večer přímo zde

Představení iPhone 17 živě si v žádném případě nesmíte nechat ujít! Apple již dnes večer odstartuje svou první podzimní Apple Keynote,, kterou budete moci sledovat živě od 19:00 středoevropského času (10:00 PT) přímo v tomto článku. K dispozici bude oficiální přenos na YouTube v angličtině, zároveň ale nabídneme kompletní živý přepis v češtině, takže vám nic důležitého neunikne.
Představení iPhone 17 živě dnes
Na Letem světem Applem zároveň vyjdou již během večera první články mapující oznámené novinky. Těšit se můžeme především na nový iPhone 17, 17 Air a 17 Pro, Apple Watch Series 11 či Ultra 3 nebo třeba na AirPods Pro 3. Novinek ale může být samozřejmě podstatně více a proto pokud se řadíte mezi věrné fanoušky Applu, dnešní večer byste měli být přikovaní k obrazovkám!
PRO BEZCHYBNOU FUNKČNOST ŽIVÉHO PŘEPISU SI PROSÍM PŘEPNĚTE VZHLED NAŠEHO MAGAZÍNU NA SVĚTLÝ.