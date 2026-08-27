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Apple odhalil slogan letošní Keynote. V každé zemi zní jinak a některé verze jsou hodně zajímavé

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple včera konečně oficiálně oznámil datum své letošní hlavní Keynote. Ta se 9. září a už nyní je jasné, že se máme opravdu na co těšit. Společně s pozvánkou totiž Apple zveřejnil také slogan celé události, který v anglicky mluvících zemích zní „Surprise and Shine“. Zajímavé však je, že Apple jej nepřeložil všude stejně. Naopak se rozhodl jednotlivým trhům dát vlastní verze, přičemž některé jsou opravdu hodně volné. 

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Apple slibuje překvapení

Originální „Surprise and Shine“ je přitom poměrně jasná slovní hříčka. Navazuje na anglické „Rise and Shine“, tedy něco jako „vstávat a zářit“, jen místo „Rise“ Apple použil „Surprise“. Většina regionálních variant se drží stejné myšlenky. Španělsko například dostalo „Un rayo de wow“, což lze volně přeložit jako „záblesk wow“. Francie a Belgie mají „Un jour nouveau. Bientôt.“, tedy „Nový den. Brzy.“ Itálie zase „L’alba di nuove sorprese“, což znamená něco jako „úsvit nových překvapení“. 

V Česku pak Apple použil jednoduché „Čas těšení“. V Polsku se zase objevilo „Zdumienia i olśnienia“, což lze přeložit přibližně jako překvapení a úžas. Německo, Rakousko a Švýcarsko dostaly slogan „Staunen und strahlen“, tedy něco ve smyslu úžasu a záření či zářivosti.  Zajímavá je také nizozemská verze. Apple tam slogan jednoduše nechal v angličtině jako „Surprise party“. U Turecka pak použil tři slova, která lze přeložit jako oslnivý, překvapivý a vzrušující.

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Čína naznačuje novou kapitolu

Největší pozornost si ale zaslouží Čína, Hongkong a Tchaj-wan. Všechny tři regiony totiž ve svých sloganech používají motiv nové kapitoly. Čínská verze se dá volně přeložit jako „jasná nová kapitola, připravte se na oslnění“. Hongkong zase používá něco ve smyslu „oslnivé překvapení, rozsvícení nové kapitoly“ a Tchaj-wan mluví o oslnivém překvapení, které otevírá novou kapitolu. 

Právě to samozřejmě okamžitě vybízí ke spekulacím, zda Apple tímto způsobem nenaznačuje příchod skládacího iPhone. „Nová kapitola“ by totiž v tomto případě dávala dokonalý smysl. Je však potřeba říct, že Apple používá lokalizované slogany a význam jednotlivých slov se může v různých jazycích výrazně lišit. Samotný slogan proto rozhodně není důkazem ničeho konkrétního. 

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Za mě je pak letošní slogan a obecně i hra se slovy poměrně povedená a zajímavá. „Surprise and Shine“ sice samo o sobě nic konkrétního neprozrazuje, ale když se podíváme na některé lokalizované verze a především na motiv nové kapitoly v Asii, člověka pochopitelně napadne, zda Apple trochu nenaznačuje něco opravdu velkého. A přesně na to si budeme muset počkat do 9. září. Tentokrát totiž opravdu existuje šance, že ono „Surprise“ nebude jen prázdnou marketingovou frází.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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