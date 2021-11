Starlink se omluvil za zpoždění dodávek a prozradil několik zajímavostí

Společnost Starlink dnes v noci rozeslala všem, kteří čekají na dodávku svých satelitních internetů email, ve kterém se omlouvá za zpoždění s vybavováním objednávek. V emailu se doslova píše: „Omlouváme se za zpoždění a usilovně pracujeme s pomocí našich inženýrů, dodavatelů a výrobců na zlepšení a zefektivnění našich produktů a továren, abychom mohli zvýšit výrobní kapacitu“. Za vše podle Starlinku může celosvětový problém s dodávkami čipů, kvůli kterému se na předobjednavatele dostává pomaleji, než společnost původně plánovala.

Zajímavostí také je, že společnost v mailu uvedla, že zájem o její satelitní internet projevilo více než 14 milionů lidí v oblastech, ve kterých byla možnost si jej předobjednat, což je aktuálně vě více než 20 zemích světa. „Od našeho spuštění v říjnu 2020 ve Spojených státech jsme rozšířili naše služby do 20 dalších zemí: Kanada, Spojené království, Německo, Nový Zéland, Austrálie, Rakousko, Francie, Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Irsko, Švýcarsko, Portugalsko, Chile, Polsko. , Itálie, Česká republika, Mexiko, Švédsko a Chorvatsko. V dalších více než 45 zemích se pak má spustit služba do konce roku 2022 a mezi tyto země patří jak Česká, tak i Slovenská Republika.“

Společnost se také pochlubila tím, že nedávno uskutečnila již 31. start rakety, která vynesla do vesmíru nejnovější generaci satelitů, jenž mají laserové spojení mezi jednotlivými satelity a umožňují tak navzájem přenášet data. To vede ke zrychlení přenosu dat a jakmile budou všechny satelity propojeny pomocí této technologie, bude Starlink nabízet jeden z nejrychlejších dostupných přenosů dat po celém světě. Nové jsou pak také zařízení pro koncové uživatele, které se budou dodávat v příštím roce, ty mají srovnatelný výkon se stávající generací, ovšem jsou navrženy pro efektivnější sériovou výrobu. Pokud patříte stejně jako já mezi čekatele na váš Starlink, můžete si ověřit, jak to s vaši objednávkou vypadá přímo na starlink.com. Pokud jste však z ČR nebo SR, bude u vaší objednávky svítit rok 2022.