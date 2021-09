Starlink v ČR: Na našem území oficiálně startuje Muskův vesmírný internet. Známe cenu i rychlost

Fascinující projekt ve formě vesmírného internetu z dílny Muskovy společnosti Starlink si budeme konečně moci oficiálně užít i v České republice. Starlink totiž začal před malou chvílí českým uživatelům, kteří se zaregistrovali do jeho newsletteru, rozesílat maily, ve kterých informuje právě o spuštění oficiálního provozu na, respektive nad naším územím. Jak rychlý zde bude a na kolik vyjde?

Starlink cena

Cena vesmírného internetu není v žádném případě nízká. Hardware potřebný k příjmu totiž vychází na 12 999 Kč, dalších 2579 Kč měsíčně budete platit za možnost odebírat ze satelitů na oběžné dráze internet a dalších 1599 Kč pak zaplatíte jednorázově za dopravu. První investice tedy vyjde na 17177 Kč s tím, že pak už se měsíčně dostanete „jen“ na 2579 Kč. Jedná se tedy o částku, která je výrazně vyšší, než kolik si účtují tuzemští poskytovatelé internetu snad za všechny tarify. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že Starlink by měl fungovat prakticky kdekoliv – tedy i na místech, kde jsou běžní poskytovatelé nedostupní. Jedinou podmínkou jeho provozu je totiž připojení k elektrické síti.

Starlink rychlost

Co se týče rychlosti Starlinku, ani zde se nejedná vyloženě o snové hodnoty. V mailu se totiž dočtete to, že se bude v průběhu prvních několika měsíců provozu nad naším územím pohybovat v rozmezí 50Mb/s až 150Mb/s s tím, že v určitých obdobích nebude internet k dispozici vůbec. Jakmile však dostane Musk na oběžnou dráhu více satelitů a zapracuje na několika dalších věcech, rychlost by se měla rapidně zlepšit.

Starlink dostupnost

Starlink ve svém mailu neinformuje o tom, že by byl někde na území Česka se signálem problém. Zda je možné na vaší adrese vesmírný internet „chytat“ si pak můžete ověřit přímo na jeho webu zde. Zajímá-li vás pak to, jak je to se Starlinkem na Slovensku, musíme vás bohužel zklamat. Na stránkách projektu totiž svítí i nadále rok 2022 coby rok spuštění služby.