Proč unikají jen nákresy, ale nikdy marketing? Apple má zabezpečení, ze kterého mrazí

Přemýšleli jste, proč se na internetu sice běžně objevují technické nákresy chystaných iPhonů, ale marketingové materiály či krabičky uniknou jen naprosto výjimečně? Apple si své vizuály a grafické návrhy střeží jako oko v hlavě. Využívá k tomu propracované bezpečnostní protokoly, ze kterých by se možná zatočila hlava i tajným službám.
Fyzická a digitální nedobytnost
Kanceláře, kde vzniká design, připomínají trezory. Přístup je chráněn neustále se měnícími číselnými kódy a kartami, aby se zamezilo vstupu bývalým zaměstnancům. Vše pečlivě hlídá ochranka a do těchto prostor mají přísný zákaz vstupu dokonce i běžní uklízeči. Na stolech ani tabulích nesmí po směně zůstat vůbec nic.
Každý počítač musí být zašifrovaný a spolehlivě chráněný heslem. Citlivé soubory pro externisty putují výhradně přes zabezpečené servery s využitím 128bitového šifrování. Hesla k těmto archivům se navíc zásadně nesdílí v textu e-mailu, ale předávají se osobně přes telefonní hovor.
Zaměstnanci musí podepsat přísné dohody o mlčenlivosti. O probíhající práci se nesmí bavit na otevřených chodbách a je přísně zakázáno používat hlasitý odposlech telefonu. Skutečné názvy produktů de facto neexistují, vše se neustále řeší pouze pod přidělenými kódovými označeními. Inženýři při vývoji navíc spoléhají na pokročilé 3D modely vytvořené v programu Siemens NX, které do sebemenšího detailu popisují úplně každý šroubek budoucího zařízení.
Občasné trhliny v dokonalém systému
I když hrubé nákresy z továren často uniknou asijským výrobcům krytů, samotné grafické materiály zůstávají bezpečně pod pokličkou. Samozřejmě se občas objeví výjimka, jako když Apple sám omylem zveřejnil marketingovou fotku iPhonu XS, nebo když nechtěně propálil název nového MacBooku Neo. Celkově ovšem tato nekompromisní bezpečnostní mašinérie funguje spolehlivě. Dle mého je až dechberoucí, kolik energie je Apple ochotný investovat jen do toho, aby zákazníkům nezkazil překvapení.