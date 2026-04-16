Apple přitvrzuje: Soud kvůli únikům iOS 26 nabírá obrátky, leakerovi hrozí velký průšvih

J. Jan Vajdák
Soudní spor týkající se úniků tajných tajných informací z iOS 26 pokračuje. Zástupci Applu a obviněného Ramacciottiho předložili soudu novou zprávu, která odhaluje další postup ve vyšetřování a ukazuje, že známý leaker a rovněž obviněný Jon Prosser má zaděláno na pořádný malér.

Mohlo by vás zajímat

Spolupráce z jedné strany

Co se týče Ramacciottiho, vyšetřování se posouvá kupředu. Apple prozkoumal další z jeho zařízení, aby zjistil, co přesně dokázal získat z iPhonu bývalého inženýra Applu. Obviněný navíc souhlasil s doplněním výpovědi a tedy dalším výslechem, jakmile jablečná společnost dokončí shromažďování důkazů.

Mnohem komplikovanější je ale situace kolem Jona Prossera. Ten už loni zmeškal lhůtu pro vyjádření k žalobě, čímž de facto přišel o právo formálně zpochybnit obvinění. Ačkoliv se tehdy dušoval, že s Applem aktivně komunikuje, realita byla trochu jiná.

Apple mu zaslal výzvu k vydání dokumentů i předvolání k výslechu. A přestože několikrát požádal o prodloužení lhůty, dodal Prosser jen část požadovaných materiálů. Sám přitom přiznal, že existují i další. Známý leaker se teď snaží na poslední chvíli zachránit situaci. Najímá si právníka a plánuje soud požádat o zrušení rozsudku pro zmeškání. Apple mu ale nehodlá ustoupit a chystá se podat návrh u federálního soudu v Ohiu. Chce Prossera donutit, aby oficiálně vysvětlil, proč požadavkům plně nevyhověl.

Mohlo by vás zajímat

Podle mě to pro oblíbeného tvůrce a leakera nevypadá vůbec dobře. Apple na druhou stranu jasně ukazuje, že úniky citlivých informací ohledně svého softwaru i hardwaru už nehodlá přehlížet.

