Apple jde po krku Samsungu, u soudu chce získat jeho interní data

A. Amaya Tomanová
Společnost Apple v rámci pokračujícího antimonopolního sporu ve Spojených státech přitvrzuje a nově se snaží dostat k interním dokumentům společnosti Samsung Electronics. Ty by podle něj mohly zásadně ovlivnit to, jak soud nahlíží na konkurenci na trhu smartphonů a souvisejících služeb.

Celý případ odstartoval v roce 2024, kdy United States Department of Justice spolu s několika státy zažaloval Apple kvůli údajnému zneužívání dominantního postavení. Kritika míří hlavně na pravidla App Store, omezení pro vývojáře a kontrolu nad klíčovými funkcemi iPhonů. Apple se pokusil žalobu zastavit, ale neuspěl, a případ se tak posunul do fáze sběru důkazů, kde už nejde o obecná tvrzení, ale o konkrétní data, která mají potvrdit nebo vyvrátit argumenty obou stran.

Pamatujete si ještě na App Store z iOS 10?

iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25
Nastavení – App Store
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36
App Store – Hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35
App Store
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39
App Store – detail aplikace/hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38
App Store – žebříčky
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37
App Store – žebříčky
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43
App Store – výsledky vyhledávání
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40
App Store – detail aplikace/hry
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42
App Store – Vyhledávání
iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29
Nastavení – App Store
Vstoupit do galerie


Právě v této fázi Apple požádal soud, aby mu umožnil získat dokumenty přímo od korejské centrály Samsung Electronics, protože americká pobočka odmítla požadované materiály vydat s tím, že je nemá k dispozici. Apple konkrétně cílí na interní reporty, analýzy trhu a data týkající se smartphonů, chytrých hodinek a také fungování vlastního ekosystému včetně obchodu Galaxy Store. Smysl tohoto kroku je poměrně přímočarý: Apple chce ukázat, že trh není uzavřený, jak tvrdí žaloba, a že mezi jednotlivými platformami existuje reálná a měřitelná konkurence.

Z právního hlediska je zajímavé, že se Apple opírá o Hague Evidence Convention, tedy mezinárodní mechanismus, který umožňuje získávat důkazy ze zahraničí. To ale automaticky neznamená úspěch, protože i pokud americký soud žádosti vyhoví, finální rozhodnutí bude na jihokorejských úřadech. Ty už přitom letos ukázaly, že podobné žádosti umí odmítnout, pokud jsou příliš široké nebo nepřiměřené, takže Apple se snaží svůj požadavek formulovat co nejpřesněji a opřít ho o konkrétní potřeby probíhajícího řízení.

Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 1 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 1
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 2 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 2
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 3 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 3
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 4 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 4
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 5 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 5
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 6 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 6
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 7 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 7
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 8 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 8
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 9 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 9
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 10 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 10
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 11 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 11
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 12 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 12
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 13 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 13
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 14 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 14
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 15 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 15
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 16 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 16
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 17 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 17
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 18 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 18
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 19 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 19
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 20 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 20
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 21 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 21
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 22 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 22
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 23 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 23
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 24 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 24
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 25 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 25
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 26 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 26
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 27 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 27
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 28 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 28
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 29 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 29
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 30 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 30
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 31 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 31
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 32 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 32
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 33 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 33
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 34 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 34
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 35 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 35
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 37 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 37
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 36 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 36
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 38 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 38
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 39 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 39
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 40 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 40
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 41 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 41
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 42 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 42
Vstoupit do galerie

Celá situace tak ukazuje, jak moc se podobné spory posunuly od jednoduchých právních argumentů k detailní práci s daty. Apple se v podstatě snaží využít informace svého největšího konkurenta k vlastní obhajobě, což je krok, který může výrazně ovlivnit další průběh řízení, ale zároveň není vůbec jisté, jestli se mu podaří požadovaná data skutečně získat.

