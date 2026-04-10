Apple jde po krku Samsungu, u soudu chce získat jeho interní data

Společnost Apple v rámci pokračujícího antimonopolního sporu ve Spojených státech přitvrzuje a nově se snaží dostat k interním dokumentům společnosti Samsung Electronics. Ty by podle něj mohly zásadně ovlivnit to, jak soud nahlíží na konkurenci na trhu smartphonů a souvisejících služeb.
Celý případ odstartoval v roce 2024, kdy United States Department of Justice spolu s několika státy zažaloval Apple kvůli údajnému zneužívání dominantního postavení. Kritika míří hlavně na pravidla App Store, omezení pro vývojáře a kontrolu nad klíčovými funkcemi iPhonů. Apple se pokusil žalobu zastavit, ale neuspěl, a případ se tak posunul do fáze sběru důkazů, kde už nejde o obecná tvrzení, ale o konkrétní data, která mají potvrdit nebo vyvrátit argumenty obou stran.
Pamatujete si ještě na App Store z iOS 10?
Právě v této fázi Apple požádal soud, aby mu umožnil získat dokumenty přímo od korejské centrály Samsung Electronics, protože americká pobočka odmítla požadované materiály vydat s tím, že je nemá k dispozici. Apple konkrétně cílí na interní reporty, analýzy trhu a data týkající se smartphonů, chytrých hodinek a také fungování vlastního ekosystému včetně obchodu Galaxy Store. Smysl tohoto kroku je poměrně přímočarý: Apple chce ukázat, že trh není uzavřený, jak tvrdí žaloba, a že mezi jednotlivými platformami existuje reálná a měřitelná konkurence.
Z právního hlediska je zajímavé, že se Apple opírá o Hague Evidence Convention, tedy mezinárodní mechanismus, který umožňuje získávat důkazy ze zahraničí. To ale automaticky neznamená úspěch, protože i pokud americký soud žádosti vyhoví, finální rozhodnutí bude na jihokorejských úřadech. Ty už přitom letos ukázaly, že podobné žádosti umí odmítnout, pokud jsou příliš široké nebo nepřiměřené, takže Apple se snaží svůj požadavek formulovat co nejpřesněji a opřít ho o konkrétní potřeby probíhajícího řízení.
Celá situace tak ukazuje, jak moc se podobné spory posunuly od jednoduchých právních argumentů k detailní práci s daty. Apple se v podstatě snaží využít informace svého největšího konkurenta k vlastní obhajobě, což je krok, který může výrazně ovlivnit další průběh řízení, ale zároveň není vůbec jisté, jestli se mu podaří požadovaná data skutečně získat.