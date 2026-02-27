Apple vs. Samsung: Čísla, která ukazují, kdo skutečně vládne světu technologií

Souboj Apple a Samsungu je jedním z největších příběhů moderního technologického byznysu. Nejde jen o to, kdo prodá víc telefonů. Jde o to, kdo má silnější model, kdo vydělává víc peněz, kdo má větší vliv na uživatele a kdo bude určovat směr v éře umělé inteligence, vlastních čipů a globálních služeb. A když se podíváme na veřejně dostupná data, obrázek je dnes jasnější než kdy dřív.
Apple se podle posledních uzavřených fiskálních výsledků pohybuje kolem 400 miliard dolarů ročních tržeb. Samsung Electronics generuje zhruba něco přes 200 miliard dolarů. Už samotné příjmy ukazují výrazný rozdíl ve schopnosti monetizace. Apple prodává méně typů zařízení, má výrazně užší portfolio, přesto dokáže generovat téměř dvojnásobné tržby. Ještě výraznější je rozdíl v čistém zisku. Apple se v posledních letech pohybuje kolem hranice 100 miliard dolarů ročně, zatímco Samsung je v desítkách miliard dolarů. Výsledky Samsungu jsou navíc výrazně cyklické, protože firma je silně navázaná na polovodičový byznys, který podléhá výkyvům trhu. Apple má oproti tomu stabilnější maržový model postavený na kombinaci hardwaru a vysoce ziskových služeb.
Tržní kapitalizace ten rozdíl ještě podtrhuje. Apple se pohybuje kolem hranice tří bilionů dolarů a dlouhodobě patří mezi nejhodnotnější firmy světa. Samsung Electronics je oceňován řádově ve stovkách miliard dolarů. Investoři tím dávají jasně najevo, které firmě více věří z pohledu dlouhodobé ziskovosti a stability.
Zajímavější je pohled na samotné telefony. Analytické agentury jako Counterpoint Research nebo IDC dlouhodobě ukazují, že Apple a Samsung si střídají první místo v globálních dodávkách smartphonů. V některých kvartálech vede Samsung, v jiných Apple. Rozdíly jsou často jen v jednotkách procent tržního podílu. Není tedy přesné tvrdit, že jeden z nich dominuje jednoznačně. Realita je vyrovnanější. Samsung tradičně těží z širší nabídky modelů napříč cenovými segmenty, Apple zase z extrémně silné pozice v prémiové třídě, kde generuje většinu zisků celého odvětví.
Pokud jde o aktivní zařízení, Apple oficiálně uvádí více než dvě miliardy aktivních zařízení po celém světě. To zahrnuje iPhony, iPady, Macy, Apple Watch i další produkty. Samsung přesné číslo aktivních zařízení v podobném formátu nezveřejňuje, ale odhady analytiků mluví o více než miliardě aktivních zařízení napříč jeho produktovým portfoliem. Přímé srovnání je složitější, protože Samsung má mnohem širší spektrum elektroniky od televizí přes domácí spotřebiče až po komponenty.
Významnou roli hrají investice do výzkumu a vývoje. Apple investuje ročně desítky miliard dolarů do R&D a dlouhodobě navyšuje rozpočet na vlastní čipy, umělou inteligenci a nové produktové kategorie. Samsung rovněž investuje desítky miliard dolarů ročně a patří mezi největší investory do vývoje polovodičů na světě. Zatímco Apple sází na vertikální integraci a kontrolu nad vlastním hardwarem i softwarem, Samsung je klíčovým hráčem v globálním dodavatelském řetězci čipů a pamětí.
Rozdíl mezi oběma firmami je především strategický. Apple buduje uzavřený ekosystém, ve kterém kontroluje každý detail uživatelského zážitku. Hardware, operační systém, služby i čipy jsou součástí jednoho propojeného celku. To mu umožňuje dosahovat vysokých marží a budovat extrémně loajální uživatelskou základnu. Samsung funguje jako technologický konglomerát. Jeho síla spočívá v diverzifikaci, globálním dosahu a schopnosti působit napříč segmenty od spotřební elektroniky po infrastrukturu.
Kdo tedy povede další dekádu. Pokud budeme hodnotit podle ziskovosti, tržní hodnoty a síly ekosystému, Apple má aktuálně navrch. Jeho model generuje enormní cash flow a umožňuje agresivně investovat do budoucnosti. Pokud se však budoucnost technologií bude více točit kolem výroby čipů, pamětí a infrastruktury, Samsung zůstává klíčovým hráčem, bez kterého by globální technologický ekosystém nemohl fungovat.
Jedno je jisté. Apple i Samsung budou i nadále formovat svět technologií. Jeden skrze kontrolovaný a vysoce ziskový ekosystém, druhý skrze globální rozsah a výrobní sílu. A právě napětí mezi těmito dvěma přístupy bude definovat, jak budou vypadat zařízení, která budeme používat v příštích letech.