Soud slavného leakera s Applem pokračuje! Za vynesení informací o iOS 26 visí ve vzduchu pokuta

Společnost Apple podala v červenci tohoto roku žalobu na známého leakera Jona Prossera a jeho údajného spolupracovníka Michaela Rmacciottiho. Oba se podle žaloby měli krádeže obchodního tajemství, když se údajně vloupali do vývojářského iPhonu bývalého softwarového inženýra Applu Ethana Lipnika. Cílem mělo být získání informací o tehdy ještě neoznámeném systému iOS 19, který byl nakonec veřejnosti představen jako iOS 26.
Jon Prosser, známý z YouTube kanálu Front Page Tech, na sebe v minulosti upozornil množstvím přesných úniků z prostředí Applu. Letos se ovšem podle Applu ocitl za hranou zákona. Ve svých videích totiž ještě před letošní konferencí WWDC 2025 zveřejnil informace o novém průsvitném designu systému, který Apple později oficiálně označil jako Liquid Glass. Úniky tak přišly několik měsíců před oficiálním oznámením a podle žaloby obsahovaly detaily, které mohly být získány pouze přímým přístupem k internímu vývojovému zařízení.
Společnost Apple v souvisejících dokumentech uvádí, že Prosser a Ramacciotti jednali koordinovaně s cílem získat a zpeněžit interní informace o připravovaném systému. Ramacciotti měl podle všeho získat přístup k vývojářskému iPhonu, který dříve používal bývalý zaměstnanec společnosti, a následně měl o zařízení informovat Prossera, který jej využil pro tvorbu obsahu na YouTube. Cupertinská společnost požaduje finanční odškodnění a soudní zákaz dalšího zveřejňování nebo jiného využívání jakýchkoliv důvěrných informací z Applu.
Tento týden se v souvislosti s případem objevilo hned několik novinek. Podle soudních spisů byla Michaelu Ramacciottimu prodloužena lhůta pro reakci na žalobu až do 17. října, jelikož si právníka najal až po uplynutí původního termínu 14. srpna. Naopak Jon Prosser zatím na žalobu vůbec nereagoval. Právní zástupci Applu proto minulý pátek podali návrh na tzv. default judgment – tedy rozsudek pro zmeškání. Pokud soud návrhu vyhoví, mohl by rozhodnout ve prospěch Applu i bez účasti Prossera, což by znamenalo potvrzení jeho odpovědnosti a přiznání požadované náhrady škody.
Navzdory tomu, že se oficiálně k žalobě zatím nevyjádřil, Prosser nadále pokračuje ve své běžné činnosti na YouTube. Tento týden například publikoval recenzi nového iPhonu Air, aniž by se o soudním sporu jakkoli zmínil. Apple případ nijak veřejně nekomentoval, nicméně podle právních expertů by mohl případ mít širší dopady na budoucí podobu „leakerské“ kultury kolem Applu. Pokud by soud dal technologickému gigantovi za pravdu, mohlo by to znamenat přísnější postihy vůči těm, kteří s interními informacemi společnosti nakládají neeticky či nezákonně.