Apple zažaloval známého leakera! S předstihem vyzradil tajemství okolo iOS 26

Apple podal žalobu proti známému YouTuberovi a leakerovi Jonu Prosserovi kvůli únikům informací o iOS 26, které začaly již v lednu tohoto roku. Podle společnosti Prosser získal přístup k předprodukčnímu iPhonu a zveřejnil citlivé informace ve svých videích.

Apple v žalobě popisuje, jak Michael Ramacciotti, druhý obviněný, použil sledování polohy k určení, kdy bude zaměstnanec Applu Ethan Lipnik mimo domov. Následně získal jeho přístupový kód a dostal se do zařízení s vývojovou verzí iOS.

Ramacciotti pak během video hovoru ukázal Prosserovi přístup k systému a údajně mu umožnil nahrávat obrazovku. Tyto záznamy byly následně zveřejněny na YouTube kanálu Prossera, kde generují reklamní příjmy.

Apple v soudním dokumentu požaduje:

Apple rovněž tvrdí, že neví, zda Prosser stále nemá další neveřejné materiály, protože zařízení obsahovalo i další prvky z dosud neoznámených verzí systému.

Jon Prosser mezitím zveřejnil na sociální síti X svou vlastní verzi událostí a popřel, že by porušil zákon. Tvrdí, že informace získal jiným způsobem, který však blíže nespecifikoval.

For the record: This is not how the situation played out on my end. Luckily have receipts for that.

I did not “plot” to access anyone’s phone. I did not have any passwords. I was unaware of how the information was obtained.

Looking forward to speaking with Apple on this. https://t.co/NSUlJPMbld

— jon prosser (@jon_prosser) July 18, 2025