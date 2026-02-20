Zuckerberg u soudu: Psal jsem si s Cookem o „bezpečnosti dětí“

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg tento týden vypovídal v případu, který může výrazně ovlivnit budoucí fungování sociálních sítí. Během výslechu zaznělo, že v únoru 2018 oslovil generálního ředitele Apple Tima Cooka, aby s ním hovořil o pohodě dospívajících a dětí využívajících jejich služby. Samotná zmínka o této komunikaci by za jiných okolností působila jako běžná manažerská iniciativa. V kontextu probíhajícího soudního sporu ale vyvolává řadu otázek.
Žaloba kvůli ochraně nezletilých
Žalobu podal stát Nové Mexiko. Podle obžaloby Meta dlouhodobě nedokázala dostatečně chránit děti na platformách jako Facebook a Instagram. Stát tvrdí, že systémy společnosti umožňovaly predátorům vyhledávat a oslovovat nezletilé uživatele, propojovaly děti s nevhodným či vykořisťujícím obsahem a v některých případech měly napomáhat i obchodování s lidmi. Generální prokurátor Raul Torrez situaci označil za vytvoření „nebezpečného produktu“, který usnadňuje zneužívání dětí v online i reálném světě.
Odborníci připomínají, že současné žaloby v mnohém připomínají procesy proti tabákovým firmám v 90. letech. I tehdy se řešilo, zda výrobci věděli o škodlivosti svých výrobků a zda veřejnost uváděli v omyl. V případě sociálních sítí se dnes diskutuje o tom, zda firmy dostatečně zohledňovaly dopady svých služeb na duševní zdraví a bezpečnost mladých lidí.
Fotogalerie
E-mail s Cookem a napjaté vztahy
Obhajoba během procesu otevřela téma e-mailové komunikace mezi Zuckerbergem a Cookem z února 2018. Zuckerberg uvedl, že viděl prostor pro spolupráci mezi oběma společnostmi a že mu záleží na bezpečnosti mladých uživatelů. Podrobnosti obsahu e-mailu zveřejněny nebyly. Důležité je ale načasování – výměna proběhla krátce předtím, než mezi oběma firmami propukly veřejné spory ohledně ochrany soukromí uživatelů. Vztahy mezi Applem a Metou jsou dlouhodobě napjaté, zejména od zavedení přísnějších pravidel sledování uživatelů v systému iOS, která výrazně zasáhla reklamní byznys Mety.
Jméno Tima Cooka se navíc v tomto řízení objevilo už dříve. V jedné z interních zpráv měl Zuckerberg naznačit, že by Meta měla omezit výzkum negativních dopadů svých platforem a jako příklad uváděl právě Apple. Takové srovnání je ale problematické – Apple neprovozuje sociální síť a jeho obchodní model stojí na jiných principech.
Spor o ověřování věku
Jedním z klíčových bodů sporu je otázka, kdo má nést odpovědnost za ověřování věku uživatelů. Meta tvrdí, že by tuto povinnost měli převzít provozovatelé obchodů s aplikacemi, tedy Apple a Google. Podle ní by měl být věk kontrolován na úrovni systému či obchodu s aplikacemi.
Apple naopak zastává názor, že odpovědnost mají především samotní vývojáři aplikací. Právě oni podle společnosti nejlépe znají povahu svého obsahu a rizika, která mohou s jejich službou souviset. Ověřování věku a ochrana osobních údajů by tak měly být řešeny u každé aplikace zvlášť.
Z širšího pohledu jde o zásadní otázku: má být ochrana dětí systémovým opatřením na úrovni celé platformy, nebo odpovědností konkrétní služby? Dokud nebude jasně vymezeno, kdo za co odpovídá, budou se podobné spory opakovat.
Zásadní spor?
Tento proces je jen jedním z několika významných případů, které Meta letos řeší. Pokud soud dospěje k závěru, že společnost skutečně zanedbala ochranu nezletilých, může to vést nejen k vysokým pokutám, ale i k povinným změnám fungování samotných platforem.
Debata se přitom už dávno netýká jen ochrany soukromí nebo obchodního modelu založeného na reklamě. Do centra pozornosti se dostává samotná konstrukce sociálních sítí a otázka, zda jsou navrženy tak, aby byly bezpečné pro nejzranitelnější uživatele. A právě na tuto otázku bude muset soud v následujících měsících nepřímo odpovědět.