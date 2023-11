Apple pracuje na Vision Pro 2. generace, změny jsou zajímavé

Přesto, že Apple ještě neuvedl do prodeje Vision Pro, již nyní pracuje na jeho druhé generaci. Práce na druhé generaci Vision Pro probíhají pod kódovým označením Project Alaska a samotné zařízení nese označení N109. Druhá generace se velmi podobá Vision Pro, které Apple představil na WWDC 2023. V podstatě jediným doposud známým rozdílem co se designu týká je změna umístění reproduktorů a změněný zadní popruh.

Na rozdíl od první generace, která má zaoblené nožičky v nichž jsou na úrovni uší umístěné reproduktory, by druhá generace měla mít reproduktory po celé délce nožiček, což by mělo poskytovat lepší dojem z 3D zvuku. Dokumenty související s projektem Alaska také obsahují odkazy na tajemné audio příslušenství, zřejmě externí reproduktor nebo speciální sluchátka, které lze připojit k Vision Pro druhé generace.

Další novinkou je změna zandího popruhu. Ten je v druhé generaci výrazně jedndoušší co se designu týká. Jednoduše řečeno se jedná o popruh, který známe z běžných batohů i když jeho zpracování bude pochopitelně zcela jiné. Apple již ovšem nebude používat onen složitý harmonikový popruh. Popruhy by navíc mělo být možné měnit. Apple pracuje také na nové baterii, která bude stejně jako u Vision Pro první generace externí. Apple by měl začít testovat druhou generaci Vision Pro začátkem roku 2025 s tím, že na konci roku 2025 nebo začátkem roku 2026 ji uvede do prodeje.