5 teorií, co by mohla prozrazovat pozvánka na představení iPhone 18 Pro a Ultra

Apple před malou chvílí rozeslal pozvánky na představení iPhone 18 Pro a Ultra, respektive pak na svou první podzimní Keynote, která by měla právě premiéru těchto produktů přinést. A jako již tradičně doplnil pozvánku o grafiku, která ve fanoušcích Apple vzbuzuje nejrůznější spekulace ohledně toho, zda náhodou s předstihem nerozkrývá to, co se za dva týdny v Divadle Steva Jobse světu ukáže. Zda tomu tak je či není můžeme sice samozřejmě jen hádat, protože ani Apple nikdy oficiálně nepotvrdil, že do pozvánek něco skutečně skrývá, nicméně při pohledu na grafiku nás přeci jen pár teorií napadlo. Pojďme si je tedy projít.
Potvrzení barev
Vzhledem k tomu, že se na pozvánce objevují barvy, o kterých se v poslední době v souvislosti s iPhone 18 Pro a Ultra hovoří, s trochou nadsázky se dá říci, že jsou tyto barvy nyní již víceméně potvrzeny. Pozvánce totiž vévodí světlá modrá, objevuje se na ní ale i odlesk bílé, červené a samozřejmě i pár tmavších odstínů. Přitom iPhone 18 Pro (Max) má dorazit v tmavě šedé, světle modré, bílo-stříbrné a višňově červené, zatímco iPhone Ultra se má ukázat jen v bílé a tmavě modré barevné variantě.
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Slogan jako předzvěst?
Určitým vodítkem může být i slogan „Surprise and shine.“, tedy překvapení a lesk. Překvapením může být buď něco, co se Apple podařilo „udržet pod pokličkou“ před veškerými úniky a danou věcí světu vytře zrak, nebo za překvapení označuje první ohebný iPhone jakožto něco, co tu zkrátka z jeho strany ještě nebylo. Lesk je pak spjat s luxusem, ale také září, což by mohlo znamenat, že si od telefonu hodně slibuje a že se bude jednat o prémiovou záležitost, která dokáže překvapit svými funkcemi.
Variabilní clona
U iPhone 18 Pro (Max) se dlouhodobě spekuluje též o nasazení variabilní clony u širokoúhlého fotoaparátu, která umožní uživatelům manuálně regulovat množství světla, které bude dopadat na fotosenzor a tím ve výsledku mít fotky pod daleko větší manuální kontrolou v čele s lepším rozostření pozadí a tak podobně. A za mě osobně může být jasná záře v Apple logu do jisté míry i symbolikou objektivu, do kterého dopadá světlo a které si uživatel může právě díky variabilní cloně zredukovat dle svých potřeb.
Lepší teleobjektiv
Kromě variabilní clony se u iPhone 18 Pro (Max) počítá i s vylepšením teleobjektivu, který by měl nabídnout lepší světelnost. V současnosti je totiž využitelný primárně při dobrém světle, zatímco při šeru či tmě značně ztrácí. Teoreticky se tak může pozvánka točit právě kolem této novinky, ale zde popravdě už musí člověk zapojit fantazii docela dost.
Vylepšení satelitních funkcí?
Při pohledu na pozvánku mě napadá rovněž možnost výrazného vylepšení satelitních funkcí v iPhone a potažmo Apple Watch. To proto, že zářící střed Apple loga může evokovat i Slunce, potažmo pak pohled k nebesům – a tedy i k satelitům. Nebylo by proto úplně překvapivé, kdyby na nás Apple za dva týdny vyrukoval s něčím, co bude spojené právě se satelitní konektivitou a tím, že budou díky jejímu vylepšení Apple produkty zase využitelnější ve specifických případech.
Teorií může být ale samozřejmě daleko víc a proto budeme rádi, když nám v komentářích napíšete, co připomíná pozvánka právě vám. Třeba totiž budete „střílet“ podstatně přesněji než my v redakci a za dva týdny si při sledování Keynote na váš komentář vzpomeneme s tím, že s předstihem odhalil Apple plány.