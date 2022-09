Apple letos potvrdil, že hledat skryté významy pozvánek na Keynotes má smysl

Zářijová Apple Keynote je již pár týdnů za námi a fanouškům Applu tak nezbývá nic jiného než se těšit z nových produktů, ale třeba i s odstupem času zhodnotit celkový dojem z prezentace jako takové. Ač na ní může mít samozřejmě každý jiný názor, jedno se jí musí letos nechat – byla přesně taková, jaká měla dle spekulací vzniklých podle designu pozvánek na ní být.

Stalo se již jakousi tradicí, že pokaždé, když Apple rozešle pozvánky na své tiskové konference, začnou v nich jablíčkáři okamžitě hledat nejrůznější indície, které mají chystaný event s předstihem poodhalit. Ačkoliv Apple v minulosti nikdy nepotvrdil, že do pozvánek nějaké ty indície skutečně skrývá, letošek se zdá být takto s dostupem času neoddiskutovatelný. Tématika hvězd, vesmíru či z trochu jiného pohledu světlých bodů na tmavém podkladu totiž s předstihem pár novinek skutečně potvrdila. Tou suverénně nejjasnější v souvislosti s hvězdami a vesmírem je bezesporu podpora satelitní komunikace, díky které se lze z iPhonů 14 (Pro) přivolat pomoc i z míst, na kterých není tak úplně signál. Bohužel si tuto vychytávku nevychutnáme i u nás, nýbrž jen v USA a Kanadě, do budoucna by se ale snad měla dostat i do dalších zemí, čímž se tak rázem stane o poznání zajímavější.

Další teorií související s pozvánkami na Keynote bylo potvrzení nasazení Always-on u iPhonů 14 Pro, které mělo být znázorněno konkrétně světlými body na tmavém pozadí. A jak již nyní víme, i zde se tato teorie trefila přímo do černého, protože si Always-on u iPhonů 14 Pro skutečně užít můžeme, byť možná v trochu jiné formě než se kterou jsme počítali. Kdybychom pak chtěli v tomto směru pokračovat, souvislost s pozvánkami na Keynote bychom mohli spatřit i ve dvou nových barevných variantách iPhonů 14 Pro – tedy v černé a tmavě fialové, což jsou barvy, které má svět s vesmírem spojený. Zkrátka a dobře, souvislostí je víc než dost.

Jasně, určitě se dá namítnout, že i přes pár zajímavých shod se může stále jednat do jisté míry o náhody či o domýšlení si faktů. Na druhou stranu se ale dá stejně tak dobře říci, že výše zmíněných spojitostí si musel být velmi dobře vědom i samotný Apple při tvorbě pozvánky a pokud by sám nechtěl, aby v ní lidi viděli podobné spojitosti, mohl klidně zvolit zcela jiný design. Skoro se tak až chce říci, že se z jeho strany jednalo s jistotou o záměr a do jisté míry i potvrzení toho, že do pozvánek indície skutečně ukrývá. A jak to vidíte vy?