Pokud stejně jako my už netrpělivě očekáváte, kdy Tim Cook zahájí letošní WWDC 2023, pak vám může pomoci zkrátit čas galerie všech pozvánek, které kdy Apple na WWDC 2023 vydal. Letošní WWDC je v pořadí již šestnáctou akcí v historii s tímto názvem. Letos by se na WWWDC 2023 měl představit iOS 17, nový MacOS, WatchOS 10 a především pak revoluční AR/VR brýle. Co konkrétně však Apple ukáže se dozvíme až za pár hodin, prozatím se můžete podívat na pozvánky v následující galerii.