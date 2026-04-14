Mac mini a Mac Studio hlásí ve velkém vyprodáno

J. Jan Vajdák
Z jablečného online obchodu v USA začaly mizet některé konfigurace Macu mini a Macu Studio. Zákazníci si je momentálně nemohou vůbec objednat. Týká se to specificky modelů s vyšší operační pamětí.

U Macu mini svítí nedostupnost u verzí s 32 GB a 64 GB RAM, u Macu Studio pak u konfigurací se 128 GB a 256 GB RAM. Minulý měsíc navíc Apple u Macu Studio tiše „zařízl“ i nejvyšší 512GB možnost. U ostatních verzí, které ještě v nabídce zůstaly, svítí dodací lhůty jeden až tři měsíce.

Za vším hledej AI

Ačkoliv takto dlouhá zpoždění obvykle značí brzký příchod nové generace, realita je zřejmě jiná. Za výpadky s největší pravděpodobností stojí světový nedostatek paměťových čipů, které ve velkém skupují firmy stavějící servery pro umělou inteligenci. Ceny pamětí se sice začínají mírně stabilizovat, ale stále jsou vysoko nad dlouhodobým průměrem. Návrat k normálním dodacím lhůtám je tak zatím v nedohlednu.

Očekává se, že Apple nové modely Mac Studio s čipy M5 Max a M5 Ultra ukáže v červnu na konferenci WWDC. Mac mini s čipy M5 a M5 Pro by měl dorazit letos na podzim. Za mě je tato situace s nedostatkem RAM ukázkou toho, že hlad po umělé inteligenci dokáže zkomplikovat život i takovému gigantovi, jakým je Apple.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
