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Přidejte si datum představení iPhone 18 Pro jediným kliknutím do kalendáře!

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple před pár minutami rozeslal pozvánku k představení iPhone 18 Pro, iPhone Ultra, Apple Watch 12, Apple Watch Ultra 4 a pravděpodobně i AirPods 5. Představení novinek se uskuteční na tradiční zářijové Keynote, která bude dost možná jednou z nejsledovanějších akcí v technologickém světě letoška. Aby vám nic neuteklo, máme pro vás tip, jak si přidat Keynote do kalendáře, pomocí jednoho kliknutí myši. Keynote se koná konkrétně xxxx od 19:00 našeho času.

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Pokud plánujete událost sledovat a nechcete ji zmeškat, pak si ji můžete snadno přidat jedním kliknutím do kalendáře a váš iPhone, iPad nebo Mac vás upozorní pár minut před začátkem. Stačí KLIKNOUT SEM  a Apple Event se vám automaticky do kalendáře přidá. Je ale potřeba odkaz otevřít přes webový prohlížeč Safari a nikoliv přes Facebook. Jinak se událost do kalendáře nepřidá.

iPhone 18 Pro Cherry 1 iPhone 18 Pro Cherry 1
iPhone 18 Pro Cherry 2 iPhone 18 Pro Cherry 2
iPhone 18 Pro Cherry 3 iPhone 18 Pro Cherry 3
iPhone 18 Pro Cherry 4 iPhone 18 Pro Cherry 4
iPhone 18 Pro blue 1 iPhone 18 Pro blue 1
iPhone 18 Pro blue 2 iPhone 18 Pro blue 2
iPhone 18 Pro blue 3 iPhone 18 Pro blue 3
iPhone 18 Pro blue 4 iPhone 18 Pro blue 4
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iPhone 18 Pro

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