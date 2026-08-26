Přidejte si datum představení iPhone 18 Pro jediným kliknutím do kalendáře!

Apple před pár minutami rozeslal pozvánku k představení iPhone 18 Pro, iPhone Ultra, Apple Watch 12, Apple Watch Ultra 4 a pravděpodobně i AirPods 5. Představení novinek se uskuteční na tradiční zářijové Keynote, která bude dost možná jednou z nejsledovanějších akcí v technologickém světě letoška. Aby vám nic neuteklo, máme pro vás tip, jak si přidat Keynote do kalendáře, pomocí jednoho kliknutí myši. Keynote se koná konkrétně xxxx od 19:00 našeho času.
Pokud plánujete událost sledovat a nechcete ji zmeškat, pak si ji můžete snadno přidat jedním kliknutím do kalendáře a váš iPhone, iPad nebo Mac vás upozorní pár minut před začátkem. Stačí KLIKNOUT SEM a Apple Event se vám automaticky do kalendáře přidá. Je ale potřeba odkaz otevřít přes webový prohlížeč Safari a nikoliv přes Facebook. Jinak se událost do kalendáře nepřidá.