Jak na iPhonu nastavit, jaké aplikace mají mít přístup ke Kalendáři

Společnost Apple nabízí uživatelům v operačním systému iOS 17 kontrolu nad tím, co mohou aplikace vidět, pokud jde o vaše kalendáře. Přístup ke Kalendář na vašem iPhonu vyžaduje celá spousta aplikací, ale jen zlomek z nich tento přístup skutečně potřebuje. Pokud si chcete vaše soukromí hlídat na maximum, můžete vybraným aplikacím na vašem iPhonu přístup ke Kalendáři odepřít.

V operačním systému iOS 16 umožňoval Apple uživatelům povolit nebo zakázat přístup jednotlivých aplikací ke svým kalendářům pomocí jednoduchého přepínače zapnout/vypnout, ale to bylo asi tak všechno, co jste mohli v tomto směru udělat. V operačním systému iOS 17 jsou nyní naopak k dispozici hned tři možnosti namísto pouhých dvou. Aplikacím můžete buďto dát plný přístup ke svým kalendářům, povolit jim pouze přidávání událostí nebo jim přístup zcela odebrat. V následujícím návodu se dozvíte, jak na to.

Jak na iPhonu zkontrolovat a spravovat přístup aplikací ke Kalendáři

Pokud chcete na iPhonu s iOS 17 upřesnit, které aplikace budou mít přístup ke Kalendáři, a upravovat přístup k událostem, postupujte podle následujícího návodu.

Na iPhonu spusťte Nastavení.

Klepněte na Soukromí a zabezpečení.

Klepněte na Kalendáře.

Vyberte aplikaci, u které chcete upravit přístup ke kalendáři.

Podle potřeby vyberte Žádný, Jen přidávání událostí nebo Plný přístup.

To je vše. Když si stáhnete novou aplikaci, která chce mít přístup ke kalendáři, budete vyzváni k výběru ze zmíněných tří možností a aplikace bude přidána do stejného seznamu Kalendáře v Nastavení, což vám umožní kdykoli v budoucnu přístup změnit. iPhone vám také bude pravidelně připomínat aplikace, které mají přístup k vašim kalendářům, a nabídne možnost omezit přístup pouze na události.