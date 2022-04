Takto vypadala pozvánka na představení prvního iPodu

Zatímco v současnosti si dává Apple s pozvánkami na své Keynotes Apple dost záležet a graficky se na nich vždy poměrně výrazně vyřádí, čímž dá ostatně mnohým jablíčkářům i záminku ke spekulacím ohledně jejich skrytého významu, před 20 lety tomu tak nebylo. Svědčí o tom retro pozvánka, kterou “vyhrabal” ve svém archívu legendární Tony Fadell, který je označován jednoho z otců iPodů a iPhonů. Prohlédnout si ji můžete níže – a pozor, pokud se vám zdá, že se jedná o sken fyzického dokumentu, máte pravdu. Pozvánky totiž byly rozesílány fyzicky s tím, že bylo třeba se s nimi prokázat na samotné události.

Jak můžete na pozvánce vidět, Apple si tehdy s nějakými výraznějšími grafickými prvky hlavu nelámal a kromě textu se tak rozhodl použít jen své tehdejší logo na zadní stranu pozvánky spolu s menším černým logem doplněným o jeho slogan Think different. Poměrně vtipně pak působí v textu poznámky věta “it’s not a Mac” – tedy že se na tiskové konferenci neodhalí nový Mac. V tomto směru byl tedy Apple naopak daleko konkrétnější než je tomu nyní. Tak co, líbily by se vám pozvánky v tomto stylu i nyní?