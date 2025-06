Apple láká na WWDC 2025 novým sloganem! Zřejmě potvrzuje zásadní novinku

Do úvodní Keynote letošní WWDC zbývá už jen pár dní a natěšenost jablíčkářů tak začíná růst. Apple se navíc před pár hodinami rozhodl pomyslně přibýt olej do ohně očekávání a to poměrně zajímavým způsobem. Oficiální stránka konference se totiž dočkala aktualizace, kdy konkrétně slogan „On the horizon“ nahradil výrazně provokativnější „Sleek peek“ (tedy volně přeloženo elegantní pohled, vzhled), který se okamžitě stal předmětem spekulací. Co se za ním skrývá?

Spolu se změnou sloganu se proměnila i vizuální identita samotné akce. Místo skleněného loga s duhou Apple nyní sází na čisté skleněné logo s barevným světlem prorážejícím skrz, které nápadně připomíná prostředí visionOS. A právě to je jeden z důvodů, proč se začíná čím dál hlasitěji spekulovat o tom, že by všechny nové operační systémy, tedy iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 i watchOS 26, mohly projít vizuální transformací inspirovanou právě tímto prostředím.

#WWDC25 is next week! Can’t wait to show you what we’ve been working on.

See you June 9 at 10am PT. pic.twitter.com/qhrzevDbMH

— Greg Joswiak (@gregjoz) June 2, 2025