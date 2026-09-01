Dyson představil elektrický zubní kartáček! Má kameru, AI a sám vám „vystříká“ mezizubní prostory

Dyson už dávno nevyrábí jen vysavače. Má fény, čističky vzduchu, sluchátka a nyní se pouští do dalšího segmentu, ve kterém bych jej ještě před pár lety čekal asi jen těžko. Představil totiž Dyson CameraJet, svůj první elektrický zubní kartáček. A jak už jeho název napovídá, nejde rozhodně o obyčejný kartáček. Má totiž integrovanou kameru, strojové učení a vodní trysku, která má při běžném čištění automaticky vyčistit mezizubní prostory.
Celý systém Dyson označuje jako Gap Optical Targeting. Přímo pod hlavicí se nachází malá makro kamera s rozlišením 100 000 pixelů, která během čištění analyzuje 28 snímků za sekundu. Algoritmus vytrénovaný na 470 000 snímcích zubů pak rozpoznává mezery mezi jednotlivými zuby. Jakmile nějakou najde, během pouhých 100 milisekund vyšle kartáček na dané místo přesně cílenou dávku ústní vody.
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Čistíte zuby a zároveň používáte „nit“
V rukojeti se nachází nádržka na 12,5 ml ústní vody a speciální pumpa, která dokáže trysku používat bez ohledu na to, v jakém úhlu kartáček držíte. Samotný proud kapaliny má navíc kuželovitý tvar, díky čemuž podle Dyson zasáhne větší plochu při nižším tlaku než klasické úzké vodní trysky. Výsledkem má být šetrnější čištění dásní a skloviny.
Dyson tvrdí, že CameraJet dokáže v těžko dostupných místech odstranit až o 69 % více plaku než přední prémiové elektrické kartáčky. Je ale fér dodat, že toto číslo vychází z laboratorního testování v konkrétním režimu. Vývoj celého produktu každopádně trval šest let. Samozřejmě nechybí ani aplikace MyDyson. Přes ni můžete dokonce živě sledovat obraz z kamery přímo uvnitř svých úst, kontrolovat pokrytí jednotlivých zubů nebo využít průvodce čištěním. Dyson zároveň tvrdí, že záběry z kamery neukládá lokálně ani do cloudu.
Má to ale jeden háček. Kvůli kameře je potřeba používat málo pěnivou nebo nepěnivou zubní pastu, protože běžná pěna by jí zakryla výhled. Dyson proto chystá vlastní pastu a ústní vodu, použít ale půjdou i produkty třetích stran bez SLS.
A cena? 499 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 10 500 Kč bez daně. K dispozici je modrá a růžová varianta. Jak rychle se novinka dostane i na náš trh není bohužel v tuto chvíli jasné, což je docela škoda. Za mě osobně jde totiž o produkt, který sice může na první dobrou působit naprosto šíleně, ale po vysvětlení vlastně začíná dávat smysl. Kartáček, který při čištění sám pozná mezizubní prostor a rovnou jej propláchne, totiž rozhodně nezní jako samoúčelná technologická hračka. Jen ta cena je zkrátka typicky Dyson.