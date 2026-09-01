Jak odstranit reproduktor z AirTagu 2. generace, aby nemohl vydávat zvuky

Pokud alespoň občas sledujete YouTube a zajímáte se o technologie, a zejména pak o hardware, je možné, že jste se už setkali s kanálem MiH Servis. Tento chlapík ze Slovenska na něm opravuje prakticky nemožné a snaží se vždy skvěle vysvětlit, jak věci opravuje. Tentokrát se pustil do toho, aby v AirTagu druhé generace odpojil reproduktor, respektive jeho akustickou signalizaci.
Díky tomu se sice zloděj po pár hodinách dozví o tom, že jej sleduje AirTag, a to pomocí upozornění na telefonu, ovšem na druhou stranu nezíská jeho přesnou polohu. Pokud tedy například schováte AirTag do auta, což jsme testovali hned v momentě, kdy se AirTag první generace začal prodávat, bude mít zloděj velmi těžké AirTag najít, protože nebude vydávat žádný zvuk.