AirTag znovu zachránil ztracené zavazadlo americkými aerolinkami

Příběhů, ve kterých hraje zásadní roli při vypátrání ztracených zavazadel AirTag společnosti Apple, se odehrálo nespočet. Tento týden k nim přibývá další, jež podrobně popisuje, jak dvojice cestujících leteckou společností využila AirTag k nalezení svého „ztraceného“ odbaveného zavazadla a zároveň odhaluje alarmující míru neschopnosti United Airlines.

Minulý měsíc jeden kouzelník prozradil, jak pomocí AirTagu našel své ztracené zavazadlo, které společnost United Airlines nechala ležet na letištní ploše. Jádro problému v tomto příběhu spočívalo v tom, že zaměstnanci United odmítli jít zavazadlo vyzvednout, pročež si jmenovaný koupil druhou letenku a vzal věci do vlastních rukou.

Příběh z tohoto týdne má podobný průběh a ještě dramatičtější rozuzlení. Jak podrobně uvádí CNN, Sandra Shusterová a její patnáctiletá dcera Ruby cestovaly z Baltimoru do Denveru s mezipřistáním na letišti O’Hare v Chicagu. Po přistání v cílové destinaci, jejich odbavené zavazadlo s Rubyiným lakrosovým vybavením v hodnotě 2 000 dolarů nebylo k nalezení. Zástupci společnosti United jim sdělili, že dorazí z Chicaga dalším letem do Denveru v 8:30. Když se tak nestalo, zavolala Shusterová na oddělení podpory společnosti, kde jí byla sdělena zcela odlišná verze situace.

Tentokrát jí bylo tvrzeno, že zavazadlo je v Baltimoru, nikoliv Chicagu, ale že přesto přiletí později toho dne jedním ze dvou letů. Společnost United však nevěděla, že je vybaveno zařízením AirTag, které odhalilo, že se ve skutečnosti nachází v Chicagu, v prostoru pro výdej na letišti O’Hare.

V tu chvíli si Shusterová uvědomila, že ji společnost United obchází a reálně opravdu netuší, kde lakrosová výbava její dcery je ani kdy dorazí. Sdělila United, že jej vidí na výdeji zavazadel na terminálu 1 v Chicagu, ale bylo jí řečeno: „Nemáme o něm žádný záznam.“ Na žádost, aby kontaktovali tým na letišti O’Hare se pak dočkala reakce: „Ne, to nemáme povoleno,“ pročež dodali, že do systému vloží patřičné poznámky a o řešení situace se postará zavazadlový tým.

Společnost United se poté snažila tvrdit, že záležitost komplikovalo špatné číslo reklamace, což se ukázalo jako částečně pravdivé. Odbavovací pracovník společnosti United v Baltimoru připevnil na Shusterové zavazadlo špatnou visačku. Bylo opatřeno štítkem jiného cestujícího, který cestoval pouze z Baltimoru do Chicaga, pročež bylo vyloženo a posláno k výdeji zavazadel v Chicagu, místo aby dorazilo do cílové destinace, Denveru.

United následně Shusterové sdělila, že jen proto, že se AirTag nachází v Chicagu, nemusí to nutně znamenat, že je tam i samotné zavazadlo. Bylo jí řečeno, aby podala reklamaci, přijala náhradu od letecké společnosti a pokračovala dál. Odhodlaná matka však byla rozhodnuta tašku své dcery vypátrat. Její řešení? Zarezervovala si letenku za míle do Chicaga a na místě se vydala k výdeji zavazadel, kde během 30 vteřin po příletu tašku našla.

Poté zahájila proces, ve kterém se snažila získat náhradu za míle, které použila k rezervaci letu do Chicaga a zpět. Ale teprve když se na společnost United obrátila CNN s žádostí o vyjádření, Shusterová skutečně obdržela náhradu 30 000 mil.

„Bohužel toto zavazadlo bylo na začátku cesty nesprávně označeno, což přispělo k delšímu zpoždění – paní Shusterové jsme se omluvili, vrátili jí použité míle a poskytli jí dodatečný cestovní kredit, který může využít na budoucí let. Naše týmy pracují na tom, aby se naši zákazníci co nejrychleji setkali se svými zavazadly, je nám líto, že jsme toto zavazadlo nemohli dopravit do Denveru dříve.“

Shusterová se nad situací v rozhovoru pro CNN zamyslela: „Bylo těžké pochopit, že k nalezení stačil jediný telefonát do Chicaga, ale nikdo nebyl schopen to udělat. Proč nemohl člověk u výdeje zavazadel v Denveru zavolat do Chicaga? Trvalo by to minutu. Byl to pro mě obrovský problém vzít si den volna v práci a využít své míle.

Cestující se, kromě zprávy na Twitteru: „Víme, že to pro vás bylo frustrující a znepokojující“, nikdo neomluvil. Ta dodala: „Neříkejte mi, že v dnešní době, kdy jsou k dispozici všechny technologie, nemohou tyto záležitosti vyřešit. Letecké společnosti se musí zlepšit.“