iPhone 17 Pro odhalen na nových renderech! Apple logo míří níž a MagSafe se mění

Design iPhonů se v posledních letech mění spíše pozvolna, u chystaného iPhonu 17 Pro a iPhonu 17 Pro Max ale Apple podle všeho připravuje hned několik úprav, kterých si všimnete na první pohled. A nejde jen o přepracovaný modul fotoaparátu, ale i o změny v rámu, MagSafe nebo samotném logu Applu na zádech zařízení.

Podle nových renderů, které zveřejnil známý leaker vystupující pod přezdívkou Majin Bu, se Apple chystá přesunout své ikonické logo níž, a to kvůli novému designovému řešení zad. Ten má částečně vycházet z iPadů Pro, a to jak použitým materiálem, tak integrací fotomodulu do rámu. Nový kamerový modul by měl být roztažený přes celou šířku zadní strany telefonu. LiDAR skener a True Tone blesk se přesunou napravo a samotný modul má být zasazen do hliníkového rámu, který ho elegantně obepíná. Aby přesto zůstala zachována možnost bezdrátového nabíjení, spodní část fotomodulu bude doplněna o skleněný výřez a právě do jeho středu má být nově umístěno logo Applu. Kdo se tedy dívá na záda telefonu shora, uvidí logo o poznání níž než u předchozích generací.

Přesun loga ale ovlivňuje i další detail, konkrétně pak podobu MagSafe magnetů zejména u průhledných krytů. V současnosti se magnetický kroužek u průhledných krytů nachází přesně uprostřed, tedy tam, kde se nově bude nacházet i logo Applu. Apple proto podle všeho chystá změnu samotného magnetického uspořádání a to sice přerušený kroužek, který nechá jablíčko viditelné i přes průhledný kryt. Vůbec poprvé by tak MagSafe neměl tvořit plný kruh, ale designově přiznanou mezeru kvůli logu.

Spolu s těmito úpravami se samozřejmě počítá i s hardwarovými vylepšeními. iPhone 17 Pro a Pro Max mají dostat nový čip A19 Pro, 48Mpx teleobjektiv a výrazně kvalitnější 24Mpx přední kameru. Celkově tak půjde o vylepšení nejen výkonové, ale i fotografické a konstrukční.