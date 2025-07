Od tropických ostrovů po diktaturu: Jak se vyvíjela série Far Cry a co z ní udělalo legendu

< >

První Far Cry vznikl pod taktovkou Cryteku a ohromil tehdejší hráče krásným tropickým prostředím a revolučním enginem CryEngine. Hráči se v roli bývalého vojáka Jacka Carvera snažili přežít na ostrově plném žoldáků a genetických mutantů. Hra nabídla otevřené úrovně a inteligentní AI. První díl položil technické i tematické základy série.

Herní série Far Cry patří k nejznámějším FPS značkám. Každý díl přináší nové prostředí, nové padouchy a lehce odlišný herní styl. Přesto si zachovává své základní prvky. Svobodu, chaos a výbuchy. V následujícím přehledu se podíváme na hlavní díly této série a jejich postupný vývoj.

Ubisoft převzal vývoj a přenesl děj do fiktivní africké země zmítané občanskou válkou. Far Cry 2 se zaměřil na realismus. Zbraně se zasekávaly, hráči trpěli malárií a svět se dynamicky měnil. I když hra nebyla příběhově silná, její atmosféra a volnost z ní udělaly kultovní záležitost.

Zásadní zlom pro sérii. Hra se vrátila k tropickému prostředí, ale přidala silnější příběh, ikonického záporáka Vaase a RPG prvky. Hráči v roli Jasona Brodyho bojovali o přežití na ostrově ovládaném piráty. Far Cry 3 stanovilo novou laťku pro celou sérii.

Tentokrát se děj přesunul do Himalájí, do fiktivní země Kyrat. Hlavním protivníkem byl excentrický diktátor Pagan Min. Hra rozšířila systém úkolů, nabídla kooperaci a více možností, jak přistupovat k misím. Herní mechaniky zůstaly věrné předchozímu dílu.

Ubisoft v roce 2016 překvapil odvážným krokem. Opustil moderní zbraně a zasadil hru do doby kamenné. Hráči se ujali role Takkara, lovce z kmene Wenja, který se snaží přežít v drsné divočině plné mamutů, šavlozubých tygrů a nepřátelských kmenů. Místo střelných zbraní přichází na řadu oštěpy, luky a ochočování zvířat. Primal zachoval základní strukturu série, ale nabídl zcela jiné tempo a atmosféru. Hra fanoušky rozdělila.

Far Cry: New Dawn (2019)

Tato postapokalyptická kapitola navazuje přímo na události z Far Cry 5 a odehrává se v zničeném Hope County po jaderné katastrofě. Hráči se tentokrát utkávají s dvojčaty Mickey a Lou, brutálními vůdkyněmi gangu Highwaymen, kteří terorizují zbytky civilizace. Hra přináší nové prvky jako RPG systém, základnu Prosperity, a možnost upgradovat zbraně a vozidla. Přestože využívá mapu z pátého dílu, svět je výrazně přepracovaný a barevně stylizovaný.