AirTag 2 odhalen únikem z interní verze iOS 26! Tyto novinky přinese

O příchodu druhé generace lokalizátoru AirTag se mluví už dlouhé měsíce, Apple však v tomto směru stále mlčí a s vydáním novinky otálí. Nejnovější únik z interní verze iOS 26 však naznačuje jednak to, že se s AirTagem 2 pro letošek skutečně počítalo a jednak to, že se nakonec může jednat o solidní upgrade.
K interní verzi iOS 26 se dostal konkrétně redaktor Filipe Espósita z Macworldu, který v ní narazil na interní označení „2025AirTag“. To samo o sobě naznačuje, že Apple měl v plánu vydání ještě v průběhu letošního roku. Nicméně při pohledu do kalendáře je prakticky jisté, že se tak letos už nestane, což je docela škoda. Apple novinka za pár korun by totiž pod vánočním stromečkem určitě potěšila.
Fotogalerie
Co se pak týče vylešpení, podle kódu se můžeme těšit na pět zásadních vylepšení. Prvním je přepracovaný proces párování, který by měl být rychlejší a intuitivnější. Druhou novinkou má být přesnější Místní hledání, tedy funkce, která funguje jen u iPhonů s čipem UWB. Třetí novinkou je detailnější zobrazení stavu baterie, takže by konečně mohly zmizet situace, kdy se AirTag prostě „odmlčí“ bez jasného důvodu.
Nejvíc otazníků visí nad položkou „Improved Moving“, která má zlepšit sledování AirTagu ve chvíli, kdy se pohybuje. Může jít o přesnější aktualizace polohy, efektivnější komunikaci s okolními zařízeními nebo lepší reakci na rychlejší přesuny. Poslední novinkou by pak mělo být přesnější fungování v přeplněných místech, kde dnes zřejmě AirTag občas bojuje s množstvím Bluetooth signálů v okolí.
Z uniklého kódu navíc vyplývá i jedna další příjemná novinka. Apple konkrétně dle všeho pracuje na nové generaci HomePodu mini, tentokrát se S10 čipem. Žádné podrobnosti zatím nejsou, ale přinejmenším to potvrzuje, že HomePod mini ještě rozhodně neřekl poslední slovo. A kdo ví, třeba se právě HomePodu mini 2 a AirTagu 2 dočkáme ve stejnou chvíli.