AirTag 2: Vše, co o něm zatím víme

Společnost Apple představila své lokalizátory s názvem AirTag v roce 2021 a v posledních několika letech obliba tohoto sledovacího zařízení roste. Podle zvěstí Apple připravuje novou verzi AirTag, a i když toho zatím moc nevíme, nový model prý přijde v roce 2025. Co se zatím proslýchá o druhé generaci oblíbeného AirTagu?

Design

V tuto chvíli se nešíří žádné zvěsti o změně designu AirTagu a Apple pravděpodobně zachová stejný celkový tvar. Objevily se stížnosti na to, jak snadný je přístup k baterii, což by podle některých obav mohlo představovat nebezpečí pro děti, takže by Apple mohl potenciálně změnit způsob otevírání AirTagu.

AirTag má v současné chvíli vyměnitelnou baterii CR2032 a nic nenasvědčuje tomu, že by Apple chtěl přejít na dobíjecí baterii. Jako opatření proti sledování by Apple mohl ztížit vyjmutí reproduktoru z AirTagu, což by zároveň případným stalkerům zabránilo reproduktor vyjmout a znemožnit tak AirTagu vydávat zvuk.

Integrace aplikace Vision Pro

Podle analytika Ming-Chi Kua bude AirTag integrován s náhlavní soupravou Vision Pro jako součást prostorového počítačového ekosystému. V době psaní tohoto článku nicméně Kuo neuvedl žádné další podrobnosti.

Je možné, že ultraširokopásmový čip v AirTags by mohl být použit k předávání informací o poloze do soupravy Vision Pro v nějaké funkci, nebo by mohlo být zavedeno rozhraní pro sledování předmětů VR.

Vylepšený čip Ultra Wideband

Společnost Apple přidala do modelů iPhone 15 a iPhone 16 čip Ultra Wideband druhé generace, takže se očekává, že budoucí AirTag bude vybaven stejným vylepšeným čipem. Čip U2 zajišťuje zavedení lepší přesnosti určení polohy a lepší účinnost pro nižší spotřebu energie. AirTag 2 by také mohl umožnit lepší určení polohy.

Datum uvedení na trh

Očekáváme, že společnost Apple uvede AirTag 2 v polovině roku 2025. O tomto datu hovoří například analytik společnosti Bloomberg Mark Gurman, který letos na podzim v jednom ze svých newsletterů uvedl, že AirTag v současné chvíli prochází testy výroby.