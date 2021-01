Přední výrobce příslušenství potvrdil vzhled chystaného lokalizátoru AirTag

Zdá se, že svět od představení prvního lokalizátoru z dílny Applu s názvem AirTag dělí již jen poslední týdny, maximálně pak měsíce. Jak jinak si totiž lze vysvětlit intenzivní přípravu čím dál většího množství výrobců příslušenství třetích stran právě na jeho starty prodejů. Po oblíbeném Nomadu má totiž své produkty pro AirTag nachystaný i Spiegen.

Spiegen lze stejně jako Nomad označit za jednoho z předních výrobců příslušenství pro smarptohny a zejména pak pro Apple produkty, který se těší ve světě velké oblibě. Aby si zajistil co možná největší prodeje, je pro Spiegen klíčové přijít na pulty obchodů s příslušenstvím pro elektroniku krátce po jejím představení, což mnohdy znamená spuštění jeho výroby dlouho před její premiérou. To si však může výrobce dovolit bez větších rizik, jelikož se pyšní zdroji přímo z dodavatelského řetězce Applu, které mu jsou schopné dodat přesná data, která mu slouží právě pro vývoj příslušenství pro dosud nepředstavené produkty. A právě to je i případ klíčenky pro lokalizátor AirTag, kterou si můžete prohlédnout pod tímto odstavcem.

Zdroj: Twitter

Jak můžete na produktové fotce sami vidět, designově se AirTag na ní shoduje s koncepty a rendery, které jsme mohli vidět v minulosti. Jedná se tedy svým způsobem o kulatou “čočku” bez jakéhokoliv oka pro provlečení provázku či čehokoliv podobného, kvůli čemuž jí je nutné k předmětům připevňovat právě pomocí nejrůznějších klíčenek. Ty bude kromě výrobců třetích stran vyrábět samozřejmě i samotný Apple a to zřejmě z více typů materiálů. Potvrzena je sice doposud jen kůže, avšak je jasné, že produkty z ní někteří jablíčkáři z etického hlediska nekupují a tudíž pro ně bude muset Apple připravit alternativu zřejmě v podobě silikonu. Vše však v tomto směru ukáže až čas.