Apple představil AirTag 2! Co nového přináší a kolik stojí?

Apple před malou chvílí oficiálně představil novou generaci AirTagu, tedy malého, ale v praxi mimořádně užitečného pomocníka pro hledání ztracených věcí. Novinka navazuje na úspěch původního modelu z roku 2021 a posouvá jej dál hlavně v oblasti dosahu, přesnosti vyhledávání a slyšitelnosti. Jinými slovy, pokud jste někdy lovili klíče zapadlé v gauči nebo kufr, který se „ztratil“ někde mezi přestupy, nový AirTag vám to celé výrazně usnadní.
Od svého uvedení se AirTag stal jedním z nejprodávanějších příslušenství Applu a uživatelé po celém světě s ním sdílí příběhy o nalezených zavazadlech, kolech, batozích nebo třeba hudebních nástrojích. V jednom z případů se muzikantovi podařilo díky AirTagu najít ztracený nástroj ještě před večerním vystoupením, jiný uživatel zase dohledal kufr s léky, bez kterých by se neobešel. Právě na těchto reálných zkušenostech je vidět, že nejde jen o další „hračku“, ale o zařízení, které v praxi dává smysl.
Fotogalerie
Delší dosah a přesnější hledání
Základem nového AirTagu je ultraširokopásmový čip druhé generace, který Apple nasazuje i do nejnovějších iPhonů 17, iPhonu Air nebo hodinek Apple Watch Ultra 3 a Series 11. Díky tomu je funkce Přesné hledání ještě účinnější než dřív a dokáže uživatele navést ke ztracenému předmětu až z o polovinu větší vzdálenosti než u předchozí generace. Pomáhá přitom kombinace vizuálních pokynů, haptické odezvy a zvuku.
Vylepšený Bluetooth čip navíc rozšiřuje dosah, ve kterém je možné AirTag lokalizovat. Novinkou je také podpora Přesného hledání přímo na Apple Watch. Uživatelé Apple Watch Series 9 a novějších nebo modelů Ultra tak mohou hledat své věci rovnou ze zápěstí, bez nutnosti vytahovat iPhone z kapsy.
K lepší dohledatelnosti přispívá i nový vnitřní design. Reproduktor je zhruba o 50 procent hlasitější než dřív, takže AirTag je slyšitelný až na dvojnásobnou vzdálenost. V kombinaci s novým charakteristickým zvukem je hledání klíčů nebo peněženky zapadlé někde doma opět o něco méně frustrující.
Síť Najít a sdílení polohy
Stejně jako dříve stojí AirTag na síle sítě Najít, která využívá obrovské množství zařízení Apple po celém světě. Pokud se AirTag dostane mimo dosah vašeho iPhonu, ostatní zařízení v okolí anonymně a bezpečně pomohou s určením jeho přibližné polohy. Celý proces funguje automaticky, bez toho, aby kdokoli narušoval soukromí majitele.
Nový AirTag navíc úzce spolupracuje s funkcí Sdílení polohy předmětu. Ta umožňuje dočasně a bezpečně sdílet polohu ztracené věci s důvěryhodnými třetími stranami, typicky s leteckými společnostmi. Apple v tomto směru spolupracuje s více než padesáti aerolinkami a podle dat společnosti SITA vedlo využití této funkce k výraznému snížení počtu opožděných i trvale ztracených zavazadel. Sdílení je vždy časově omezené, plně pod kontrolou uživatele a lze jej kdykoli ukončit.
Soukromí a bezpečnost na prvním místě
Apple i u nové generace AirTagu zdůrazňuje ochranu soukromí. Zařízení neukládá historii polohy a veškerá komunikace v rámci sítě Najít je koncově šifrovaná. K údajům o poloze má přístup výhradně majitel AirTagu a ani samotný Apple nevidí, kde se zařízení nachází. AirTag je navržen výhradně pro sledování předmětů, nikoli osob nebo zvířat, a obsahuje pokročilé mechanismy proti nežádoucímu sledování, včetně upozornění napříč platformami a často se měnících Bluetooth identifikátorů.
Ekologie a kompatibilita
Nový AirTag zapadá i do dlouhodobého plánu Apple 2030, jehož cílem je uhlíková neutralita. Pouzdro je z většiny vyrobeno z recyklovaného plastu, magnety obsahují stoprocentně recyklované vzácné zeminy a desky plošných spojů využívají recyklované zlato. Obaly jsou kompletně papírové a snadno recyklovatelné.
Dobrou zprávou je i zachování stejného tvaru. Nový AirTag je plně kompatibilní se stávajícími doplňky, včetně oblíbených klíčenek a pouzder. Apple zároveň dál nabízí bezplatné gravírování, takže si AirTag můžete snadno personalizovat.
Nový AirTag je dostupný ode dneška za cenu 790 korun za kus, případně 2 690 korun za balení čtyř kusů. Pokud patříte mezi ty, kdo občas něco ztratí, je to přesně ten typ drobnosti, která se vám dokáže vrátit víc než jednou.