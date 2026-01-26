Zavřít reklamu

Apple představil AirTag 2! Co nového přináší a kolik stojí?

Vše o Apple
Jiří Filip , článek ověřil Jiří Filip
0

Apple před malou chvílí oficiálně představil novou generaci AirTagu, tedy malého, ale v praxi mimořádně užitečného pomocníka pro hledání ztracených věcí. Novinka navazuje na úspěch původního modelu z roku 2021 a posouvá jej dál hlavně v oblasti dosahu, přesnosti vyhledávání a slyšitelnosti. Jinými slovy, pokud jste někdy lovili klíče zapadlé v gauči nebo kufr, který se „ztratil“ někde mezi přestupy, nový AirTag vám to celé výrazně usnadní.

Od svého uvedení se AirTag stal jedním z nejprodávanějších příslušenství Applu a uživatelé po celém světě s ním sdílí příběhy o nalezených zavazadlech, kolech, batozích nebo třeba hudebních nástrojích. V jednom z případů se muzikantovi podařilo díky AirTagu najít ztracený nástroj ještě před večerním vystoupením, jiný uživatel zase dohledal kufr s léky, bez kterých by se neobešel. Právě na těchto reálných zkušenostech je vidět, že nejde jen o další „hračku“, ale o zařízení, které v praxi dává smysl.

Apple AirTag FineWoven Key Ring Apple-AirTag-FineWoven-Key-Ring
Apple AirTag Share Item Location Apple-AirTag-Share-Item-Location
Apple AirTag Find My Precision Finding 02 Apple-AirTag-Find-My-Precision-Finding-02
Apple AirTag Find My Precision Finding 01 Apple-AirTag-Find-My-Precision-Finding-01
Apple AirTag Find My items share Apple-AirTag-Find-My-items-share
Apple AirTag Find My items 02 Apple-AirTag-Find-My-items-02
Apple AirTag Find My items 01 Apple-AirTag-Find-My-items-01
Apple AirTag Find My Airtag share Apple-AirTag-Find-My-Airtag-share
Apple AirTag Find My Airtag detected Apple-AirTag-Find-My-Airtag-detected
Vstoupit do galerie

Delší dosah a přesnější hledání

Základem nového AirTagu je ultraširokopásmový čip druhé generace, který Apple nasazuje i do nejnovějších iPhonů 17, iPhonu Air nebo hodinek Apple Watch Ultra 3 a Series 11. Díky tomu je funkce Přesné hledání ještě účinnější než dřív a dokáže uživatele navést ke ztracenému předmětu až z o polovinu větší vzdálenosti než u předchozí generace. Pomáhá přitom kombinace vizuálních pokynů, haptické odezvy a zvuku.

Vylepšený Bluetooth čip navíc rozšiřuje dosah, ve kterém je možné AirTag lokalizovat. Novinkou je také podpora Přesného hledání přímo na Apple Watch. Uživatelé Apple Watch Series 9 a novějších nebo modelů Ultra tak mohou hledat své věci rovnou ze zápěstí, bez nutnosti vytahovat iPhone z kapsy.

K lepší dohledatelnosti přispívá i nový vnitřní design. Reproduktor je zhruba o 50 procent hlasitější než dřív, takže AirTag je slyšitelný až na dvojnásobnou vzdálenost. V kombinaci s novým charakteristickým zvukem je hledání klíčů nebo peněženky zapadlé někde doma opět o něco méně frustrující.

Síť Najít a sdílení polohy

Stejně jako dříve stojí AirTag na síle sítě Najít, která využívá obrovské množství zařízení Apple po celém světě. Pokud se AirTag dostane mimo dosah vašeho iPhonu, ostatní zařízení v okolí anonymně a bezpečně pomohou s určením jeho přibližné polohy. Celý proces funguje automaticky, bez toho, aby kdokoli narušoval soukromí majitele.

Nový AirTag navíc úzce spolupracuje s funkcí Sdílení polohy předmětu. Ta umožňuje dočasně a bezpečně sdílet polohu ztracené věci s důvěryhodnými třetími stranami, typicky s leteckými společnostmi. Apple v tomto směru spolupracuje s více než padesáti aerolinkami a podle dat společnosti SITA vedlo využití této funkce k výraznému snížení počtu opožděných i trvale ztracených zavazadel. Sdílení je vždy časově omezené, plně pod kontrolou uživatele a lze jej kdykoli ukončit.

 

Soukromí a bezpečnost na prvním místě

Apple i u nové generace AirTagu zdůrazňuje ochranu soukromí. Zařízení neukládá historii polohy a veškerá komunikace v rámci sítě Najít je koncově šifrovaná. K údajům o poloze má přístup výhradně majitel AirTagu a ani samotný Apple nevidí, kde se zařízení nachází. AirTag je navržen výhradně pro sledování předmětů, nikoli osob nebo zvířat, a obsahuje pokročilé mechanismy proti nežádoucímu sledování, včetně upozornění napříč platformami a často se měnících Bluetooth identifikátorů.

Ekologie a kompatibilita

Nový AirTag zapadá i do dlouhodobého plánu Apple 2030, jehož cílem je uhlíková neutralita. Pouzdro je z většiny vyrobeno z recyklovaného plastu, magnety obsahují stoprocentně recyklované vzácné zeminy a desky plošných spojů využívají recyklované zlato. Obaly jsou kompletně papírové a snadno recyklovatelné.

Dobrou zprávou je i zachování stejného tvaru. Nový AirTag je plně kompatibilní se stávajícími doplňky, včetně oblíbených klíčenek a pouzder. Apple zároveň dál nabízí bezplatné gravírování, takže si AirTag můžete snadno personalizovat.

Nový AirTag je dostupný ode dneška za cenu 790 korun za kus, případně 2 690 korun za balení čtyř kusů. Pokud patříte mezi ty, kdo občas něco ztratí, je to přesně ten typ drobnosti, která se vám dokáže vrátit víc než jednou.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.