Přichází nový CEO Apple John Ternus: Závodí s Porsche a 25 let pomáhal tvořit jeho největší produkty

V Applu končí jedna velká éra a začíná nová. Včerejší den, tedy 31. srpen 2026, byl posledním dnem Tima Cooka ve funkci generálního ředitele Applu. Od 1. září jej totiž na nejvyšší pozici ve společnosti vystřídal John Ternus, muž, kterého sice fanoušci Applu dobře znají z prezentací nových produktů, pro běžnou veřejnost je však stále podstatně méně známou osobností než Tim Cook, Steve Jobs nebo třeba Craig Federighi. Pojďme si proto představit člověka, který od dnešního dne stanul v čele jedné z největších a nejhodnotnějších společností světa.
John Ternus rozhodně není člověk, kterého by Apple přivedl zvenčí s cílem změnit směřování společnosti. Právě naopak. Je to jeden z největších veteránů současného Applu a prakticky celou svoji profesní kariéru spojil právě s ním. Vystudoval strojní inženýrství na University of Pennsylvania a před příchodem do Applu pracoval jako strojní inženýr ve společnosti Virtual Research Systems, která se zabývala mimo jiné technologiemi pro virtuální realitu.
Do Applu nastoupil v roce 2001, tedy v době, kdy společnost pod vedením Steva Jobse teprve začínala svoji cestu k tomu, čím je dnes. Ternus začínal v týmu produktového designu a postupně se vypracoval až mezi absolutně nejvýše postavené manažery společnosti. V roce 2013 se stal viceprezidentem hardwarového inženýrství a v roce 2021 jej Apple povýšil na Senior Vice President of Hardware Engineering. Od té doby byl přímo zodpovědný za hardwarové inženýrství prakticky celého produktového portfolia Applu.
Pod jeho vedení tak spadal vývoj hardware iPhonů, iPadů, Maců, Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro a dalších zařízení. Významnou roli sehrál také při přechodu Maců z procesorů Intel na vlastní čipy Apple Silicon, což byla jedna z největších technologických změn v novodobé historii Macu. Apple připomíná také jeho práci na první generaci AirPods nebo jednotlivých generacích iPadu. V posledních letech se navíc Ternus stále častěji objevoval během prezentací Applu a postupně přebíral viditelnější úlohu. Z dnešního pohledu je zřejmé, že nešlo o náhodu.
Inženýr, který má Apple v krvi
Právě technické vzdělání a produktové zaměření Ternuse je jedním z nejzajímavějších rozdílů oproti Timu Cookovi. Cook přišel do Applu jako člověk zaměřený především na provoz, výrobu a dodavatelský řetězec a právě v těchto oblastech dokázal společnost během let neuvěřitelně zefektivnit. Ternus je naopak především inženýr a produktový člověk, který strávil čtvrt století přímo u vývoje zařízení. Jeho vztah k technice je přitom mnohem starší než jeho kariéra v Applu. Už během studia na University of Pennsylvania pracoval například na zařízení, které umožňovalo lidem s kvadruplegií ovládat pomocí pohybů hlavy mechanické rameno určené k podávání jídla. Během posledního ročníku si navíc vysloužil přezdívku „Crash“, když se mu podařilo téměř zničit první a tehdy jedinou CNC frézku univerzity. Sám tuto historku s odstupem let připomněl během svého projevu absolventům Penn Engineering.
Ternus je navíc známý svým důrazem na detaily. Když vzpomínal na své začátky v Applu, popisoval například situaci, kdy byl hluboko po půlnoci u dodavatele a pomocí lupy počítal drážky na hlavě šroubu určeného pro Apple Cinema Display. Součástka měla mít 25 drážek, dodavatel jich však vyrobil 35. Přesně takové detaily podle něj vystihují způsob, jakým se v Applu k produktům přistupuje.
Co vlastně bude John Ternus jako CEO dělat?
Především je potřeba říct, že CEO Applu samozřejmě nenavrhuje nový iPhone ani nerozhoduje o každém detailu jednotlivých produktů. John Ternus bude od 1. září člověkem, který nese konečnou odpovědnost prakticky za celý Apple. Bude určovat dlouhodobou strategii společnosti, rozhodovat o tom, do jakých oblastí Apple investuje, jaké nové produktové kategorie chce vytvořit, které projekty naopak ukončí a kam bude společnost směřovat v následujících letech.
Pod CEO spadají jednotliví nejvyšší představitelé společnosti zodpovědní za hardware, software, služby, finance, marketing, retail, provoz a další části Applu. Ternus tak již nebude šéfem pouze hardwarového inženýrství, ale člověkem, který musí jednotlivé části společnosti spojit dohromady a rozhodovat o jejích nejdůležitějších prioritách. Od 1. září se zároveň stane členem představenstva Applu.
A úkol rozhodně nebude jednoduchý. Tim Cook předává svému nástupci Apple ve vynikající finanční kondici, zároveň však v době, kdy firma stojí před několika mimořádně důležitými rozhodnutími. Jedním z největších témat je umělá inteligence a další vývoj Siri, kde Apple v posledních letech čelil kritice kvůli pomalejšímu postupu oproti některým konkurentům. Ternus bude zároveň řešit další vývoj nových produktových kategorií, regulatorní tlak po celém světě a především otázku, odkud má přijít další velký růst Applu.
Právě zde může být jeho produktové a technické zázemí mimořádně zajímavé. Tim Cook přišel do vedení Applu především jako naprostý mistr provozu a dodavatelského řetězce. John Ternus je naopak člověk, který strávil prakticky celou kariéru řešením toho, jak mají produkty Applu fungovat a jak mají být postavené. Jeho jmenování tak může alespoň částečně naznačovat, že Apple chce v následující éře klást mimořádný důraz právě na produkty a technologické inovace.
Mimo Apple? Porsche, závodní okruhy a rally
Zatímco o pracovním životě Johna Ternuse toho díky jeho čtvrtstoletí v Applu víme poměrně hodně, své soukromí si nový CEO společnosti velmi pečlivě střeží. Na rozdíl od některých jiných šéfů velkých technologických společností prakticky nesdílí detaily ze svého osobního života a na veřejnost se dostává jen minimum informací. Jedna jeho vášeň je však známá poměrně dobře, jsou to auta a motorsport.
Ternus je velkým fanouškem sportovních vozů a sám také závodí. Podle amerických médií bere své Porsche například na slavný kalifornský okruh Laguna Seca, kde dokáže zajíždět kola pod hranicí jedné minuty a čtyřiceti sekund, což je na amatérského jezdce velmi slušný výkon. Že nejde jen o nějaký okrajový koníček, ostatně letos potvrdil také šéf služeb Applu Eddy Cue, který Ternuse označil za obrovského fanouška motorsportu a Formule 1. Když Cue začátkem května navštívil Velkou cenu Miami, poznamenal, že Ternus na místě není právě proto, že v té době jezdí na Laguna Seca.
Silniční okruhy navíc nejsou jedinou disciplínou, která Ternuse baví. Je také fanouškem off-road rally a podle Bloombergu je mezi zaměstnanci Applu známý tím, že své kolegy bere do státu Washington, kde společně vyrážejí závodit s terénními vozy. Vedle automobilů patří mezi jeho záliby také cyklistika. Jeho vášeň pro závodění vlastně docela dobře zapadá i do jeho profesního profilu. Ternus je vystudovaný strojní inženýr a většinu kariéry strávil řešením konstrukce, materiálů, výkonu a dalších technických vlastností produktů Applu. Není tedy možná až tak překvapivé, že jej ve volném čase přitahují stroje, u kterých hrají technika, rychlost a preciznost podobně důležitou roli.
Motorsport navíc není jedinou sportovní kapitolou jeho života. Během studia na University of Pennsylvania byl Ternus členem univerzitního plaveckého týmu, ve kterém působil během všech čtyř let svého studia. Soutěživost tak evidentně není něco, co by objevil až za volantem Porsche. Přesto zůstává John Ternus na poměry člověka, který bude řídit jednu z nejznámějších společností světa, mimořádně soukromou osobou. O jeho osobním životě toho veřejnost ví velmi málo a sám se dlouhodobě prezentuje především prostřednictvím své práce. To je mimochodem další vlastnost, ve které se do určité míry podobá Timu Cookovi.
Tim Cook z Applu neodchází
Předání vedení navíc nebude znamenat, že by Tim Cook 1. září jednoduše opustil Apple. Cook se přesouvá na pozici výkonného předsedy představenstva společnosti a nadále se bude na jejím fungování podílet. Apple při oznámení změny uvedl, že se bude věnovat některým oblastem společnosti, mimo jiné vztahům s politiky a vládami po celém světě. Ternus tak bude mít minimálně v počátcích svého působení možnost využít zkušeností člověka, který Apple vedl patnáct let.
Pro Apple jde každopádně o historickou změnu. Od návratu Steva Jobse do společnosti v roce 1997 vedli Apple prakticky jen dva muži, Steve Jobs a následně Tim Cook. John Ternus nyní dostává příležitost stát se třetím mužem moderní éry Applu, který určí, kam se společnost vydá dál.
Ternusovi je přitom teprve 50 let a Apple tak evidentně vsadil na člověka, který může společnost vést velmi dlouhou dobu. Navíc na člověka, který Apple zná zevnitř prakticky dokonale, pracoval v něm už za Steva Jobse, prošel velkou část jeho produktové historie a poslední roky řídil vývoj hardwaru, na kterém stojí značná část úspěchu celé společnosti. Od 1. září už však nebude zodpovědný pouze za to, jak dobrý bude příští iPhone, Mac nebo Apple Watch. Bude zodpovědný za to, jaký bude příští Apple.