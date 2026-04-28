Apple nehodlá zpomalit! Nový šéf Ternus slibuje další expanzi služeb

J. Jiří Filip
Budoucí šéf Apple John Ternus dal zaměstnancům jasně najevo, že jedna z nejdůležitějších částí jablečného ekosystému rozhodně nečeká žádné brzdění, ba právě naipak. Služby mají být i nadále jedním z hlavních motorů růstu celé firmy.

Ternus, který si svou kariéru v Applu vybudoval především v oblasti hardwaru, podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu během interního setkání ocenil práci týmů stojících za službami a zároveň naznačil, že jejich význam bude dál jen růst. A to i přesto, že on sám do této oblasti historicky tolik nezasahoval.

Ve svém projevu měl mimo jiné popsat, jak běžně využívá celý ekosystém Applu v každodenním životě. Od Apple Musicpřes podcasty v autě, platby skrze Apple Pay, synchronizaci přes iCloud až po večerní sledování obsahu na Apple TV. A přesně v tom podle něj spočívá síla Applu – propojení hardwaru, softwaru a služeb do jednoho fungujícího celku.

Zajímavé je i to, že Ternus se opřel do dlouhodobé strategie Applu, kterou často zmiňuje i Tim Cook. Tedy že služby nejsou jen doplněk, ale samostatný pilíř byznysu, který firmě pomáhá zejména ve chvílích, kdy prodeje hardwaru stagnují.

A co znamená „další expanze“ v praxi? Upřímně, žádná revoluce se zatím nekoná. Spíš pokračování už rozjetého vlaku. Apple bude dál propojovat své služby s hardwarem a hledat nové způsoby, jak udržet uživatele co nejvíc uvnitř vlastního ekosystému. A přesně to je směr, který se pod Ternusem zjevně nemá měnit.

