John Sculley: CEO Applu, který vyhodil Steva Jobse z jeho vlastní firmy

V minulých týdnech jsme se podívali na úplně prvního CEO společnosti Apple, kterým byl Michael Scott, jenž proslul tím, že vyhazoval lidi pro zábavu. Druhým v pořadí, který jej na pozici CEO vystřídal, byl Mike Markkula, muž, který vlastnil 1/3 Applu a udělal z něj skutečný korporát. Toho vystřídal muž, který je pro spoustu lidí tím jediným, které kromě Steva Jobse a Tima Cooka znají, tedy John Sculley. Třetí CEO Applu vládl od roku 1983 až do roku 1993, tedy dlouhých deset let. Než se dostaneme k jeho vůbec nejznámějšímu činu, díky kterému jej znají i ti, jenž se o Apple zajímají jen okrajově, pojďme hezky na začátek.

John Sculley III se narodil 6. dubna 1939 a po vystudování vysoké školy se rychle dostal do společnosti Pepsi. V té se relativně rychle prosadil až na post viceprezidenta, kde byl od roku 1970 do roku 1977 a později se stal dokonce prezidentem společnosti PepsiCo, tedy celého koncernu Pepsi, kde kraloval od roku 1977 do roku 1983. Nutno podotknout, že v té době byla společnost Pepsi oproti Apple Computer opravdu něco a prestiž jeho pozici skutečně nechyběla. Naopak, když si jej vybral sám Steve Jobs, aby nahradil Mike Markkulu na pozici CEO v Applu, musel jej prosit. Markkula chtěl tehdy již odejít do důchodu a místo CEO tak zůstalo prázdné. Sám Jobs věděl, že má nedostatek zkušeností a raději by na pozici CEO vlastní společnosti viděl někoho zkušenějšího.

Právě během přesvědčování Johna Sculleyho vznikla i legendární hláška, kdy Steve Jobs řekl, zda chce zbytek života prodávat přeslazenou vodu nebo měnit svět. Sculley se nakonec nechal přesvědčit a dne 8. dubna 1983 se stal CEO společnosti Apple Computer. Tuto pozici zastával až do doby, než odešel v roce 1993 do důchodu a byl tak třetím nejdéle sloužícím CEO v Applu. Kromě toho, že jej Steve Jobs motivoval onou legendární hláškou, musel Apple přidat taky pár dolarů navíc oproti Pepsi, a tak se stal v roce 1987 John Sculley nejlépe placeným manažerem v Silicon Valley s ročním platem 10,2 milionů dolarů.

John Sculley je kontroverzní nejen z toho důvodu, proč jej zná většina z nás, ale také z toho důvodu, že pod jeho vedením dokázal Apple zdesetinásobit tržby z 800 milionů dolarů ročně na 8 miliard dolarů ročně. To je neuvěřitelný úspěch, ovšem má to jedno velké ale. Sculley vedl Apple v době, kdy svět zažíval největší rozmach osobních počítačů v historii lidstva, v době, kdy se výtvory a vize Steva Jobse a Steva Wozniaka setkaly s nebývalým úspěchem, a tak je vlastně otázkou, do jaké míry za tento růst může vděčit Apple svému tehdejšímu CEO. Společnost však rostla a tak by vlastně bylo jedno, díky čí zásluze roste, kdyby zde však nebyl ambiciózní zakladatel Steve Jobs. Ten začal se Scullym brzo po jeho nástupu do Applu bojovat o moc. Jobs chtěl měnit svět a byl v té době na vrcholu svých sil. Proto pracovaly týmy, které vedl, dlouho po půlnoci a i když končily v podstatě brzy nad ránem, jejich pracovní den začínal v 7:00 na schůzkách, které svolával Steve, aby rozdělil úkoly na následující den. Steve rozesílal dlouhosáhlé faxy a chtěl mít kontrolu v podstatě nad vším, co se v Applu dělo i přes to, že nebyl CEO.

Jobs byl v té době generální ředitel divize Macintosh a právě nad tou neměl Sculley v podstatě žádnou moc, protože ji Steve držel pevně ve svých rukou a jako bonus zatajoval před svým CEO spoustu informací. Představenstvo Applu navíc nebylo zcela spokojené s tím, jak divizi Macintosh Steve vede a tak nařídilo Sculleymu, aby Jobse umírnil. Místo toho, aby se mu to povedlo, pokusil se Steve Scullyho zbavit, což se nakonec otočilo proti němu. Jakmile se Sculley dozvěděl o Jobsově plánu svolat valnou hromadu představenstva, předběhl jej a odvolal Jobse ze všech manažerských pozic a Jobs se najednou ocitl mimo Apple. Tehdy se psal rok 1985 a Steve Jobs se do Applu vrátil až o 12 let později v roce 1997.

Poté, co Jobs odešel, měl Sculley veškerou moc a Applu se začalo dařit ještě víc než do té doby. Společnost představila rychlejší mikroprocesory, přejmenovala The Macintosh office na Desktop Publishing a představila také první přenosný počítač od Applu PowerBook. Za Sculleyho se také představil System 7, což byl zcela zásadní upgrade operačního systému, který zavedl nové síťové možnosti připojení a barevné rozhraní. Magazín MacAddict označil období mezi lety 1989 a 1991 za první zlatou dobu Applu. Pod vedeném Sculleyho se Applu zkrátka dařilo až do roku 1993, kdy Apple zažil velmi špatné první čtvrtletí způsobené cenovou válkou na poli osobních počítačů. To vedlo k napětí uvnitř firmy, jenž vyústilo v rozhodnutí představenstva o odchodu Johna Sculleyho z pozice CEO Applu. Vzhledem k financím, kterými v té době John disponoval, a také k věku již neměl zapotřebí dále pracovat, a tak si začal užívat důchod, během kterého investoval do nově vznikajících startupů.