Apple šokuje: iPhone může do 10 let úplně zmizet ze světa, toto jej nahradí!

Že je iPhone pro Apple zcela stěžejním produktem, díky kterému se stal bilionovou společností a který jej prodejně neustále táhne není žádným tajemstvím. Jak se však zdá, vedení Applu si dobře uvědomuje, že nic netrvá věčně a i tento ikonický mobilní telefon dřív či později zmizí ze scény, protože se zkrátka a jednoduše stane přežitkem. A dojít k tomu může relativně brzy.

Ač to může znít sebevíc šíleně, podle šéfa služeb Applu Eddyho Cua za deset let možná zcela vymizí iPhone z našich kapes, jelikož jej zcela nahradí umělá inteligence. Cue to uvedl během své výpovědi v rámci probíhajícího antimonopolního procesu mezi Googlem a americkým ministerstvem spravedlnosti. „Možná už za deset let iPhone vůbec nebudeme potřebovat,“ řekl konkrétně, čímž leckoho dost překvapil právě s ohledem na to, jak klíčovým produktem iPhone pro Apple je.

Fotogalerie iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 1 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 2 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 3 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 4 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 5 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 6 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 7 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 8 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 9 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 10 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 11 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 12 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 13 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 14 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 15 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 16 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 17 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 18 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 19 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 20 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 21 Vstoupit do galerie

Vysvětlení Cuových slov je přitom docela jednoduché. Svá slova opřela tato legenda Applu o rychlý vývoj umělé inteligence a postupnou proměnu všech zařízení, která nás obklopují. I samotný Apple navíc v posledních letech intenzivně pracuje na pokročilé umělé inteligenci a přestože minulý rok odhalený AI systém Apple Intelligence zatím příliš ohlasů nesklidil, jelikož zatím ani není pro veřejnost k dispozici v plné verzi, je jasné, že v ideálním případě dost budoucnost Apple produktů ovlivní. V kuloárech se navíc dlouhodobě šušká například o vývoji AR brýlí kombinovaných s AI, díky čemuž by vzniklo zařízení, které bude intuitivnější, rychlejší a méně závislé na displeji, než je dnešní smartphone.

Zda se Cuova slova naplní, či jsou lichá ukáže samozřejmě až čas. Faktem však je, že pokud se ohlédneme o 10 let zpět, skoro se až chce říci, že až tak dlouhou cestu iPhone neušel a jen stěží si tak lze představit, že by dalších 10 let stačilo na to, abychom se s ním rozloučili. Ale kdo ví, třeba je vize Cua správná a nebudeme za ní za pár let vzpomínat podobně jako na předpovědi létajících aut pro současnost ze Simpsonových.