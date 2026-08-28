Tim Cook finišuje předání vedení Apple. Johna Ternuse seznámil s Pikachu

Dosavadní generální ředitel Applu Tim Cook nechal nahlédnout do zákulisí příprav na svůj blížící se odchod z čela společnosti, k němuž má oficiálně dojít již příští týden. Cook se v posledních měsících intenzivně věnoval předávání agendy svému nástupci Johnu Ternusovi a nyní se podělil o netradiční moment z jablečné centrál. Budoucího šéfa Applu totiž seznámil s celosvětově populární postavičkou Pikachu.
Pikachu v Apple Parku a debata o gamingu
Tim Cook prozradil, že se společně s Ternusem sešel se zástupci týmu Pokémon Company a hlavním tématem jejich schůzky byly videohry. K příspěvku připojil také video, ve kterém žlutý maskot prozkoumává celý kampus Apple Parku. Diváci tak mohou vidět Pikachu tančícího pod ikonickým duhovým obloukem nebo sbírajícího čerstvé jablko v místním sadu.
Fotogalerie
Dlouhodobé vztahy a bohatá herní nabídka
Ačkoliv přesný cíl návštěvy herního týmu v sídle Applu zůstává zahalen tajemstvím, Cook s touto značkou udržuje úzké vztahy již delší dobu. S Pikachuem se poprvé oficiálně setkal v září 2025 během své návštěvy Japonska u příležitosti slavnostního znovuotevření obchodu Apple Ginza v Tokiu.
Pro platformy od Applu je herní série Pokémon dlouhodobě velmi významným partnerem. V ekosystému jablečných zařízení se v současnosti těší velké oblibě hned několik titulů z tohoto světa, v čele s celosvětovým hitem Pokémon GO, karetní novinkou Pokémon Trading Card Game Pocket, MOBA titulem Pokémon UNITE či hrou Pokémon Champions. Setkání tak jasně naznačuje, že herní segment zůstane pro Apple důležitou prioritou i pod novým vedením Johna Ternuse.