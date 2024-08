Prozkoumejte svět Pokémonů s novou řadou karet SanDisk® Pokémon microSD™

Komerční sdělení: Společnost Western Digital oznámila, že rozšířila své portfolio paměťových karet SanDisk® microSD™ s licencí společnosti Nintendo, a představila nové karty inspirované Pokémony, jednou z nejúspěšnějších zábavních sérií na světě. Ve spolupráci se společnostmi The Pokémon Company International a Nintendo® uvádí Western Digital na trh paměťové karty SanDisk® Pokémon Snorlax microSD™ (1 TB*), SanDisk® Pokémon Gengar microSD™ (512 GB*) a SanDisk® Pokémon Pikachu microSD™ (256 GB*).

Karty SanDisk® Pokémon microSD™, vytvořené pro populární systémy Nintendo Switch™, umožňují uživatelům získat větší kapacitu a přidávat hry do svých knihoven bez mazání a opětovného stahováním her. Jedinečný design série karet SanDisk® Pokémon zachycuje podobu ikonických postaviček, které se ve světě Pokémonů poprvé objevily v oblasti Kanto. Tyto karty se tak stávají nepostradatelnou součástí vybavení fanoušků po celém světě.

Karty SanDisk microSD™ jsou licencované pro systémy Nintendo Switch™. Nové karty poskytují hráčům kapesních počítačů mimořádně spolehlivý výkon značky SanDisk®, který je poháněn vlastními technologiemi správy flash paměti1, což znamená, že hraní probíhá bez přerušování. Díky rychlosti čtení až 100 MB/s2 a rychlosti zápisu až 90 MB/s2 si hráči mohou vychutnat bezproblémový přechod na další úroveň.

„Jsme nadšeni, že můžeme komunitě hráčů Pokémon přinést nové a jedinečné paměťové karty díky našemu pokračujícímu partnerství se společností Nintendo,“ řekla Susan Park, viceprezidentka pro spotřebitelské produkty a strategická partnerství společnosti Western Digital. „Již více než 28 let si značka Pokémon získala a stále získává srdce a mysl hráčů a fanoušků po celém světě. Společně pomáháme fanouškům, aby si z hraní her odnesli co nejvíce zážitků.“

Cena karty SanDisk® Pokémon Snorlax microSD™ (1 TB*) začíná na 3 178 Kč, cena karty SanDisk® Pokémon Gengar microSD™ (512 GB*) začíná na 1 430 Kč a cena karty SanDisk® Pokémon Pikachu microSD™ (256 GB*) začíná na 772 Kč. Nové karty bude možné zakoupit v obchodě Western Digital Store a u vybraných internetových a maloobchodních prodejců.

Produkty Western Digital lze zakoupit zde