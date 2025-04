Herní router vs. klasický router: Kde je ten rozdíl a stojí za to si připlatit?

Při nedávném hledání nového routeru do domácnosti, o kterém jsem se rozepsal v mém starším článku, mě zarazil jeden fakt – zatímco standardní routery koupíte zpravidla za několik tisíc korun, herní routery se cenově pohybují v podstatě na úplně jiném hřišti. Jasně, i mezi standardními routery se dá sáhnout po kouscích, které jsou opravdu drahé, ale porovnáte-li jejich ceny s herními, hned zjistíte, že tam, kde ceny klasických routerů zpravidla končí, tam ceny herních routerů začínají.

A to opravdu nepřeháním. Když jsem totiž viděl cenovku některých herních modelů, chvíli jsem si myslel, že jsem si omylem zobrazil nějaký profesionální podnikový hardware. Jelikož však už nejsem nejmladší a gamingu se věnuji maximálně tak občas po večerech, vysokou cenu herních routerů jsem nebyl úplně schopen pochopit. Myslím si proto, že není vůbec od věci si společně s vámi udělat takovou malou rešerši ohledně toho, co herní routery přinášejí navíc a kdo z nich bude skutečně těžit? A hlavně – má smysl do nich investovat, nebo jde jen o marketingovou bublinu?

Hardware, který dává smysl

Už na první pohled je jasné, že herní routery nejsou žádní drobečci. Místo dvou či tří antén jich mívají hned několik a jejich vnitřnosti se blíží spíš nižší třídě notebooků než tradičním síťovým zařízením. TP-Link, Asus nebo Netgear nabízejí modely s čtyřjádrovými procesory, gigabajty RAM a vyhrazenými síťovými akcelerátory. A není to jen honba za čísly – tyhle komponenty mají reálný vliv na rychlost připojení a eliminaci jakéhokoliv zpoždění.

Zatímco běžné routery často fungují stylem „nějak to pojede“ (což je logické, protože potřeby běžných uživatelů jsou omezeny do datově nenáročného procházení internetu atd.), herní routery jsou navržené tak, aby zvládaly extrémně rychlý provoz bez latence. To znamená, že dokážou inteligentně prioritizovat herní data před běžným provozem v síti a zajistit, že váš ping zůstane nízký, i když někdo jiný v domácnosti právě streamuje 4K video na Netflixu.

Latence: Nepřítel každého hráče

Další důležitá zbraň herních routerů je minimální latence. U běžného routeru latenci moc neřešíte, protože při sledování videí nebo prohlížení internetu pár milisekund navíc nehraje roli. Pokud však hrajete online střílečky nebo závodní hry, kde záleží na každé tisícině sekundy, rozdíl mezi 20 ms a 50 ms je naprosto zásadní.

Herní routery proto často disponují funkcí QoS (Quality of Service), která upřednostňuje herní provoz před ostatními daty. Nutno ale dodat, že QoS najdete i na některých klasických routerech – často však jen v omezené formě, která neumožňuje tak detailní konfiguraci a priorizaci dat. Herní modely pak jdou ještě dál a nabízejí Geo-Filtering – nástroj, který zajistí, že se připojujete pouze k serverům v určité geografické oblasti, čímž minimalizujete lag způsobený vzdáleností.

Herní porty, tri-band Wi-Fi a další vychytávky

Další výhodou, na kterou jsem při průzkumu trhu u valné většiny herních modelů narazil jsou dedikované herní porty na zadní straně routeru. Tyto speciální LAN porty jsou určeny pro připojení herních zařízení, což znamená, že mají garantovanou prioritizaci dat. Ve výsledku se tedy vaše konzole nebo PC, které skrze kabel s routerem propojíte, nebude muset přetahovat o šířku pásma s ostatními zařízeními v domácnosti.

Pokročilé modely pak často přicházejí s tri-band Wi-Fi, což znamená, že router vysílá na třech různých frekvencích najednou – jedno pásmo pro běžná zařízení, druhé pro streamování a třetí vyhrazené čistě pro herní provoz. Díky tomu máte jistotu, že váš multiplayerový zážitek neovlivní ani to, když se někdo jiný rozhodne stáhnout několik desítek gigabajtů přes torrent.

Verdikt: Kdy se vyplatí si připlatit?

Herní routery nejsou levné a investice do nich dává smysl jen tehdy, pokud skutečně využijete jejich schopnosti. Pokud chcete hlavně silný signál v celém bytě, lepší službu vám udělá kvalitní mesh systém. Pokud vám ale záleží na každé milisekundě a nechcete při hraní řešit výpadky či lagy, pak může být herní router tou správnou volbou. Jste-li pak běžný uživatel, který v domácnosti streamuje filmy, prochází web a občas pracuje na dálku, pak vám herní router pravděpodobně žádné dramatické vylepšení nenabídne. Patříte-li ale mezi zapálené hráče, kteří hrají online na kompetitivní úrovni nebo pravidelně streamují na Twitchi, pak už to dává mnohem větší smysl. Jedině tak si ostatně obhájíte i jejich vyšší cenu.

