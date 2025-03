Jak jsem měnil WiFi router aneb nebojte se upgradovat i s domácností plnou Smart Home produktů

Protože jsem technologický hračička, který si libuje v nejrůznějších Smart Home vychytávkách ovladatelných přes aplikace v telefonu, v naší domácnosti toho ve smart podání najdete opravdu nespočet. Ať už se bavíme o nejrůznějších HomeKitových světlech, žaluziích nebo třeba senzorech, potažmo o „klasikách“ typu čističky vzduchu, robotický vysavač aroma difuzér, soundbar a tak podobně. Vzhledem k mé práci navíc připojuji na domácí WiFi i spoustu produktů, které se mi dostanou do rukou v rámci recenzí a jelikož mám zpravidla rozepsáno recenzí hned několik souběžně, připojení zařízení se tím pádem logicky na WiFi kupí. Nedávno jsem proto poměrně očekávatelně začal narážet na limity našeho domácího routeru a začal jsem přemýšlet o výměně.

Doma jsme coby hlavní router využívali doposud již relativně starý TP-Link Archer C6 v1 a musím říci, že jsme s ním byli doposud naprosto spokojení. Přenosové rychlosti odpovídaly očekávání, stabilita byla vynikající a celkově router šlapal jako hodinky. Nicméně vzhledem k tomu, že už se jedná o docela starý kousek podporující například jen WiFi 5, občas jsem si pohrával s myšlenkou, že jej vyměním za novější. Háček však byl v tom, že jsem úplně nevěděl, jak se bude nový router v naší domácnosti chovat, respektive zda budu schopný jej nasadit doslova stylem „kus za kus“, aby mi zůstaly všechny chytré produkty stále připojené. Protože upřímně řečeno z myšlenky, že bych musel celou domácnost znovu připojovat k WiFi, což by v některých případech znamenalo reset daného zařízení, se mi dělalo docela mdlo.

O to víc mě překvapilo, že článků o výměně routeru za router jsem na internetu našel jako šafránu, přičemž ve valné většině z nich jsem se navíc dozvěděl naprosto protichůdné informace, kdy zatímco jeden tvrdil, že se bude celá domácnost zakládat de facto od začátku (což se mi zdálo dost nepravděpodobné, ale člověka to vystrašilo), jiné hlásaly, že by neměl být problém (v což jsem doufal, ale jistý jsem si tím nebyl). Jasno v tomto směru zcela neměl ani jindy poměrně spolehlivý ChatGPT a další AI asistenti, které mi jinak v mnoha ohledech už dost pomohli, namátkou napojit Tuya produkty do HomeKitu. Má zvědavost však byla silnější, výpadky WiFi čím dál otravnější a já si proto řekl, že je třeba jednat.

Volba padla vzhledem k mé spokojenosti se značnou TP-Link opět na kousek z její dílny, konkrétně pak na model BE230 coby cenově dostupný router s podporou WiFI 7, byť bez 6GHz pásma. To mě ale osobně tak úplně netrápí, protože do budoucna úplně nepočítám s tím, že bych měl doma a celkově potřeboval nějaký superrychlý internet. Navíc mezigenerační zrychlení 2,4GHz a 5GHz pásem v kombinaci s vyšší vnitřní pamětí, výkonnějším procesorem či možností připojit k routeru externí úložiště a udělat z něj tak jednoduchý NAS pro mě byly dost lákavé. Pojďme si ale popsat rozdíly trochu víc.

Pokud přecházíte z TP-Link Archer C6 v1 na Archer BE230, hlavní rozdíl poznáte v rychlosti a stabilitě sítě. Zatímco C6 v1 je základní router s Wi-Fi 5, BE230 přináší Wi-Fi 7, i když jen ve dvou pásmech – 2,4 GHz a 5 GHz. Klíčovým vylepšením je podpora 320MHz kanálů a Multi-Link Operation (MLO), což v praxi znamená nižší latenci, vyšší efektivitu a lepší výkon při více připojených zařízeních. BE230 také nabízí 2,5G WAN a 2,5G LAN port, zatímco C6 má jen gigabitové porty, což je zásadní výhoda pro uživatele s rychlým internetem nebo NAS úložištěm.

Zásadní rozdíl je v rychlostech jednotlivých pásem. U 2,4 GHz nabízí Archer C6 maximálně 300 Mbps, zatímco BE230 zvládne až 688 Mbps, což ocení starší zařízení nebo chytré spotřebiče. Na 5 GHz je skok ještě výraznější – zatímco C6 v1 končí na 867 Mbps, BE230 díky 320MHz kanálům zvládne až 2880 Mbps, což přináší výrazně lepší výkon pro streamování, online hraní a přenos velkých souborů.

Pojďme se ale podívat trochu do praxe, konkrétně pak na dva produkty, které na dané WiFi využívám. Můj iPhone 16 Pro díky podpoře Wi-Fi 7 dokáže využít širší 320MHz kanály a efektivnější správu přenosů, což přinese vyšší reálnou rychlost a nižší latenci. Na druhou stranu MacBook Air M3, který podporuje pouze Wi-Fi 6E, z BE230 nevytěží tolik jako iPhone, protože router neobsahuje 6GHz pásmo. Tento stroj totiž bude kvůli Wi-Fi 6E limitován na 160MHz kanály, což sice znamená lepší výkon připojení (a tedy teoreticky vyšší rychlost) oproti Archeru C6, ale nevyužije plný potenciál BE230.

Dalším důvodem, který mě přiměl k upgradu, je pak to, že je (snad) v blízké budoucnosti na naší adrese plánované zavedení optického internetu, který nabízí oproti bezdrátovému připojení řadu výhod, zejména v oblasti rychlosti a stability, protože není náchylný k rušení jako Wi-Fi nebo mobilní sítě. Díky nižší latenci je ideální pro online hraní, videohovory a práci na dálku, kde záleží na rychlé odezvě. Optická síť je také odolná vůči elektromagnetickému rušení, což zajišťuje spolehlivější připojení bez výpadků.

Další výhodou je vyšší kapacita, která umožňuje připojení více zařízení bez poklesu výkonu, což ocení jak domácnosti s chytrými technologiemi, tak firmy. Navíc neovlivňují její kvalitu vnější podmínky, jako je špatné počasí nebo terénní překážky, což z ní dělá dlouhodobě nejspolehlivější volbu pro vysokorychlostní internet. A konečně, cena za rychlost optiky vs. bezdrátu je úplně někde jinde. Vždyť stačí mrknout na nabídky poskytovatelů internetu a člověk se kolikrát skoro až zhrozí, kolikanásobně rychlejší internet přes optiku by dostal za to, co nyní platí za bezdrát. Bohužel ale, jiný typ internetu, který by zde dával smysl, zatím neexistuje.

V současnosti máme doma proto naprosté maximum, které je tu vzduchem dostupné, což je 100 Mbps download/ 30Mbps upload. Jakmile se tu ale natáhne optika, samozřejmě chceme jít podstatně výš – ideálně na 1Gb, abychom coby domácnost fungující na Home Office byli naproto v klidu. Pokud tedy máte stejně jako já 100 Mbps internet a rozhodnete se přejít na BE230 či jiný router s WiFi 7 (či 6), rychlost stahování se sice nezvýší, ale lepší řízení provozu, stabilita signálu a nižší odezva pro chytrou domácnost je za mě být dobrým důvodem k upgradu. Tím spíš, pokud stejně jako já věříte v lepší zítřky a optiku do domu.

Vraťme se ale k tomu hlavnímu – tedy tomu, jak si domácnost prošpikovaná chytrými produkty poradí s výměnou routeru. A hned na úvod vás můžu ujistit, že se o žádnou pohromu nejedná. Jediné, co je třeba dodržet pro to, aby se vám vaše chytrá domácnost nesesypala na hlavu, je to, že nový router v jeho administraci nastavíte 1:1 tak, jak byl ten předchozí – tedy včetně názvu, hesla a tak podobně. Pokud pak má nějaké vychytávky navíc například pro lepší pokrytí, vícekanálovou komunikaci, IoT sítě a tak podobně, samozřejmě si to můžete zaktivovat také. Jde ale o to, ať máte název, heslo a provozní režim tak, jak tomu bylo u předešlého routeru.

Jakmile tak učiníte, mělo by být vše v suchu. Minimálně v mém případě se totiž nedostavil žádný kolaps domácnosti a vlastně jediná věc, která potřebovala znovu připojit, byla čistička vzduchu od Philipsu, jejíž připojení se však chovalo poměrně zvláštně už předtím a tedy bych znovupřipojení úplně nedával za vinu routeru. Dále bylo potřeba znovupřipojit Tuya LED pásek integrovaný do HomeKitu přes Homebridge, ale to jen tím stylem, že se zrestartoval Homebridge a vše naběhlo tak, jak mělo.

A co mi tento upgrade přinesl? V první řadě vymodlenou stabilitu připojení bez výpadků, které byly zřejmě skutečně zapříčiněné tím, že byl předešlý router přetížen. Z hlediska rychlosti připojení pak vzhledem k rychlosti mého domácího připojení není úplně co hodnotit, protože jsem tam, kde jsem byl u předtím, avšak co se týče odezvy chytrých produktů komunikujících přes WiFi, ta je opravdu lepší. Ne, že by předtím byla nějaká špatná a dané produkty se zpožďovaly, ale teď musím říci, že se u nich projeví daná aktivita de facto ve chvíli, kdy ji zaktivuji přes telefon. Prodleva mezi aktivací úkonu a jeho spuštěním na daném Smart Home produktu je tedy opravdu fantastická.

Je mi jasné, že pro mnohé z vás jsem v předešlých řádcích neobjevil žádnou Ameriku, ale věřím, že se najde i dost lidí, kteří neměli úplně jasno v tom, co jsem před pár týdne řešil já a proto jim tyto řádky dokáží pomoci. Protože upřímně řečeno, mě by přesně takovýto článek před nějakým časem pomohl opravdu dost.

WiFi 7 router TP-Link Archer BE230 lze zakoupit například zde