Oficiálně licencovaný externí disk SanDisk Extreme® Portable SSD pro konzoli PlayStation®5 a PC je tu

Tisková zpráva: Společnost Sandisk uvádí na trh přenosný SSD disk SanDisk Extreme® Portable určený pro konzoli PlayStation®5 a PC. Hráči získají vyšší kapacitu díky rozšíření úložiště, vyšší přenosové rychlosti a lepší ochranu uložených her. Své hry tak mohou bezpečně přenášet kamkoli.

Společnost Sandisk vyhověla požadavkům na rostoucí kapacitu při vysokém rozlišení u her a potřebný výkon a vytvořila tuto variantu přenosného SSD disku SanDisk Extreme Portable, která nadšencům do PlayStation poskytuje snadno a rychle úložný prostor pro celou jejich knihovnu her. Tento stylový externí přenosný disk je oficiálně licencovaný a dokonale doplňuje vybavení pro PlayStation.

SanDisk Extreme Portable SSD pro konzoli PlayStation 5 a PC umožňuje hráčům PlayStation:

Získat čas. Díky zvýšené rychlosti čtení až 1 000 MB/s mohou hráči rychle přenášet hry z externího archivu SSD do interního úložiště PlayStation 5.

Rozšířit svou knihovnu PlayStation 5. Hráči mohou rozšířit svůj prostor o kapacitu nejnovějších a nejlepších titulů pro PlayStation 5, což jim umožní uložit více her, aniž by museli mazat ty staré.

Hrát přímo na počítači. V případě her pro PlayStation PC (pouze) mohou hráči ukládat svou knihovnu her a po připojení k počítači hrát přímo z tohoto vysokorychlostního disku SSD.

Hrát bez obav. Tento SSD disk má stupeň krytí IP65 a ochranu proti pádu z výšky až 3 metrů.

Cena a dostupnost

Externí disk SanDisk Extreme Portable SSD pro konzoli PlayStation 5 a PC je k dostání prostřednictvím vybrané sítě distributorů a resellerů a také v online obchodě shop.sandisk.com ve dvou kapacitách (1 TB a 2 TB) za doporučenou koncovou cenu 3135 Kč (1 TB) a 4648 Kč (2 TB).

Produkty SanDisk lze zakoupit například zde