Už žádné zakryté obličeje na iPhonu. Apple v iOS 27 vyřešil tuto věc, která kazila každou tapetu

Apple v iOS 27 představil řadu velkých novinek, ale jedna z těch drobnějších může potěšit překvapivě velké množství uživatelů. Nově totiž umožní zmenšit hodiny na zamčené obrazovce tak, aby nepřekrývaly tapetu. Pokud vás někdy mrzelo, že výrazné hodiny kazí pečlivě vybranou fotografii, právě tahle změna vám udělá radost.
Zamčená obrazovka iPhonu se v posledních letech proměnila z čistě funkčního prvku v prostor pro osobní vyjádření. Apple postupně přidal widgety, možnost měnit písmo a barvy hodin nebo vytvářet více různých vzhledů podle situace. V iOS 26 pak přišel s možností zobrazit hodiny v dosud největší velikosti, zejména v kombinaci s designovým jazykem Liquid Glass. Ne každý však tuto změnu ocenil.
Mnoha uživatelům totiž vadilo, že velké hodiny zakrývají významnou část fotografie na pozadí. Ať už šlo o rodinný snímek, fotografii domácího mazlíčka nebo oblíbenou krajinu, dominantní časový údaj často odváděl pozornost od samotné tapety. Apple si zřejmě těchto připomínek všiml a v iOS 27 přichází s řešením.
Nově bude možné hodiny na zamčené obrazovce výrazně zmenšit. Při úpravě vzhledu zamčené obrazovky se v nabídce Písmo a barva objeví nové tlačítko v pravém horním rohu. Jeho aktivací se klasické velké hodiny přesunou do horní řady widgetů, kde se zobrazí v mnohem menším formátu. Uprostřed obrazovky tak zůstane více prostoru pro samotnou tapetu.
Fotogalerie
Výsledkem je podstatně čistší vzhled. Fotografie vyniknou v celé své kráse a zamčená obrazovka působí elegantněji a méně rušivě. Přitom nepřijdete o základní informace – čas zůstává stále na očích, jen v decentnější podobě.
Určitou inspiraci lze najít už v předchozích verzích systému. iOS 26 totiž dokázal hodiny automaticky zmenšit například při zobrazení celoobrazovkového obalu přehrávaného alba. Šlo však o specifickou situaci, kterou systém řídil sám. iOS 27 tuto možnost poprvé dává plně do rukou uživatelům.
Novinka může oslovit zejména majitele Apple Watch, kteří čas během dne často kontrolují právě na zápěstí a na iPhonu jej nepotřebují mít zobrazený v dominantní velikosti. Stejně tak ji ocení všichni, kteří si dávají záležet na vzhledu své zamčené obrazovky a chtějí, aby jejich tapeta hrála hlavní roli.
Právě podobné detaily ukazují, jak se Apple snaží přizpůsobit iOS různým typům uživatelů. Nejde o převratnou funkci, která by změnila způsob používání iPhonu, ale o drobnou úpravu, která může každodenní zážitek zpříjemnit více, než by se na první pohled mohlo zdát.
A možná právě v tom spočívá její největší síla. Ne každý potřebuje novou generaci umělé inteligence nebo revoluční aplikace. Někdy stačí jen možnost konečně si naplno užít fotografii, kterou vidíte pokaždé, když vezmete svůj iPhone do ruky.