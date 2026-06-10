Splněný sen majitelů iPhone. Apple v iOS 27 konečně odstranil otravný prvek, který roky nešel vypnout

Apple v iOS 27 vyslyšel přání, na které si uživatelé iPhonů stěžovali dlouhé roky. Nová verze systému totiž konečně umožní skrýt widget „Právě se přehrává“ z uzamčené obrazovky jednoduchým tažením prstu, podobně jako je tomu u oznámení.
Doposud platilo, že jakmile jste na iPhonu spustili hudbu, podcast nebo video, widget s ovládáním přehrávání se na zamykací obrazovce objevil a nebylo možné se ho jednoduše zbavit. Na internetových fórech se přitom na tuto možnost už léta ptaly tisíce uživatelů. Apple jim nyní v iOS 27 konečně vyhověl. Podle první vývojářské bety iOS 27 lze widget jednoduše odsunout gestem do strany tak, jak jste zvyklí třeba při mazání příchozích notifikací. Zajímavé přitom je, že tím nezmizí jen z uzamčené obrazovky a Centra oznámení, ale zároveň se skryje i z Dynamic Islandu.
Má to však jeden háček. Jakmile widget jednou odstraníte, jeho okamžité navrácení zatím není příliš intuitivní. V současné betě se totiž zdá, že jediným způsobem je pozastavit přehrávání, několik minut počkat a následně jej znovu spustit. Respektive, já nebyl schopen widget hned zprovoznit zpět a jak se zdá podle internetových fór, úspěšní nejsou ani ostatní beta testeři iOS 27. Celý systém navíc funguje samostatně pro jednotlivé aplikace. Pokud tedy například posloucháte podcast v aplikaci Overcast a widget skryjete, po spuštění videa v YouTube se ovládání přehrávání objeví znovu. Když se ale následně vrátíte zpět k Overcastu, není vůbec jisté, že se jeho widget opět zobrazí. Záleží totiž na tom, jak dlouho od jeho skrytí uplynulo.
Jde sice o poměrně drobnou novinku, přesně takové změny ale často dokážou zpříjemnit každodenní používání iPhonu více než velké marketingové funkce. Pokud navíc Apple chování widgetu do finální verze ještě doladí, může jít o jednu z těch nenápadných vychytávek, které si uživatelé velmi rychle oblíbí.