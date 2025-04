Proč EU nutí Apple do něčeho, co nikdo nechce?

I přes to, že plánuji od letošního roku trávit s rodinou co nejvíc času v USA, myslím si, že střední Evropa je v současné době nejlepší místo na světě, kde můžete žít. Jsou zde však věci, které objektivně musí vadit nebo mrzet většině lidem, kteří používají Apple. V posledních letech totiž začala EU doslova šlapat po krku Applu den ode dne víc a víc. Poté co donutila EU přejít Apple na USB-C, což je mimochodem jediná věc, kterou vítám, tak pokračovala s nutností otevřít možnost instalace aplikací také pro aplikace mimo App Store.

V březnu uplynul rok od chvíle, kdy máme možnosti instalovat si do iPhone aplikace mimo App Store. zkuste sami sobě odpovědět, kolik aplikací jste si takto za poslendí rok nainstalovali. Kolik znáte alternativních App Store a kolik jste z nich využili? Pokud je vaše odpověď nula, vůbec mě to nepřekvapuje. Přesto EU i v situaci, kdy vidí, že něco, co udělala, jak sama tvrdí pro uživatele, nikoho nezajímá, nutí otevírat další a další funkce. Chápu, že kdyby nyní každý, kdo má iPhone instaloval 1 z 10 aplikací mimo App Store, tak by bylo fajn přijít s dalšími věcmi. Ovšem to se neděje a dít nebude. EU zjistila, že toto nařízení vlastně nikdo nevyužívá a jediný kdo za něj zaplatil je Apple, který musel složitě hledat cestu, jak vyhovět EU a zároveň chránit uživatele iOS.

Nyní se mluví o tom, že bude muset Apple otevřít AirDrop pro ostatní operační systémy, bude muset zpřístupnit notifikace pro chytré hodinky třetích stran, umožnit aplikacím běžet na pozadí, zpřístupnit SharePlay nebo například automatické přepínání zvuku pro sluchátka jiných značek. Přitom například poslední věc je funkce, kterou vymyslel Apple a je v podstatě díky tomu, že jako jediný nabízí operační systém pro mobilní zařízení tak pro desktop a zároveň sluchátka jediným, kdo tuto funkci nabízí.

Proč by měla společnost, jenž investuje miliardy dolarů do vývoje nějaké funkce nyní zpřístupnit funkci každému jednomu vývojáři na světě. Apple je soukromá firma, jejíž smyslem je vydělávat peníze, tak jako je to u každé jiné společnosti na světě. Tím, že vyvine funkci, kterou na váže na své produkty a umožní jim tuto funkci využívat donutí uživatele koupit si další a další produkty, které umí využívat danou funkci, a to je to, co je snahou každé společnosti na světě. Nerozumím, proč má EU potřebu mluvit do businessu soukromé firmy bez toho, aniž by se ukázalo, že nařízení, která ji již dala, uživatelé vítají anebo snad dokonce v hojné míře využívají.

Pokud nám přece nějaká funkce nevyhovuje, tak můžeme přejít k Androidu. Máme možnost ji nepožívat anebo využívat nějakou alternativu. Skutečně je nutné, aby EU šlapala po Applu a ničila jeho podstatu kvůli tomu, aby měla pocit, že dělá něco pro uživatele, kteří to stejně nechtějí a nestojí o to? Za mě rozhodně ne a bylo by fajn, kdyby nechala EU Apple na pokoji, protože ty věci, díky kterým si jej nyní s radostí kupujeme a díky kterým jej rádi používáme, brzo nadobro zmizí.