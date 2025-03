Apple produkty v EU v ohrožení: Oblíbené systémové funkce mohou brzy zmizet!

Apple produkty se možná dočkají na území Evropské unie opravdu tvrdého direktu. Poté, co se minulý týden Evropská komise skrze tiskovou zprávu připomněla s tím, jaké změny v OS bude po Applu v nadcházejících letech požadovat, se totiž se svou předpovědí možných budoucích kroků vytasil v současnosti suverénně nejpřesnější zdroj informací ze světa Applu ve formě Marka Gurmana z Bloombergu. A jeho slova nejsou ani trochu pozitivní, ba právě naopak.

Jen pro připomenutí, Evropská komise ve své nedávné tiskové zprávě zopakovala, že bude od Applu požadovat řadu systémových změn ve snaze otevřít jeho systémy vývojářům třetích stran. Mezi tyto změny patří například:

Chytré hodinky třetích stran musí dostat plnou podporu zobrazování a komunikace s notifikacemi v rámci iOS (tedy musí v tomto směru fungovat stejně jako Apple Watch) – Musí být uvedeno do konce roku 2025, tedy zřejmě maximálně v iOS 19.2

Funkce automatického přepínání zvuku mezi jednotlivými Apple zařízeními známá z AirPods a Beats musí být dostupna jakýmkoliv sluchátkům – Musí být uvedeno do 1. června 2026, tedy zřejmě maximálně v iOS 19.4

Apple musí povolit v iOS alternativní systémy pro snadné sdílení souborů á la AirDrop – Musí být uvedeno do 1. června 2026, tedy zřejmě maximálně v iOS 19.4

Apple musí povolit v iOS alternativní systémy pro snadné sdílení médií na televizích, reproduktorech atd á la AirPlay – Musí být uvedeno do konce roku 2026, tedy zřejmě maximálně v iOS 20.2

Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené změny jsou dost zásadní, jelikož by Apple produkty přišly o svou unikátnost v rámci Apple ekosystému, je jasné, že se kalifornskému gigantovi do jejich realizace chtít nebude. Právě na jeho možné kroky se ve svém nedávném příspěvku na X zaměřil i Gurman. Apple má dle něj na první pohled vlastně jen dvě možnosti – konkrétně se buď Evropské komisi podvolit a své OS upravit dle jejích požadavků, nebo jí naopak vzdorovat za cenu placení pokut, které mohou být opravdu vysoké. Gurman je však přesvědčen o tom, že ve vzduchu visí ještě jedna varianta, na kterou se nesmí zapomínat a která je pro Apple dle něj dost možná nejschůdnější a její realizaci by se tedy vůbec nedivil.

Fotogalerie iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 22 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

Řeč je konkrétně o pomyslném zaříznutí svých produktů na trhu v EU. Konkrétně by zde mohl Apple funkce, které Evropské komisi vadí a pro jejichž alternativy chce v OS Applu vytvořit místo, jednoduše ze systému vymazat. Jinými slovy, z iPhonů, iPadu či Maců by mohl zmizet AirDrop, AirPlay, automatické přepínání AirPods mezi jednotlivými produkty či plnohodnotná podpora notifikací z iPhonu na Apple Watch. Jednalo by se sice o opravdu zásadní změny, Apple by se však tím vyhnul na území EU popotahování za jeho údajné protisoutěžní praktiky.

Poměrně zajímavé je pak to, že Gurman věří, že pokud by Apple k něčemu takovému přistoupil, ve výsledku by to sice mezi jeho uživateli vyvolalo poměrně silnou vlnu odporu, avšak nikoliv proti němu, ale proti Evropské unii, kvůli které by k těmto krokům přistoupil. Zda lze něco takového skutečně očekávat je ale velkou otázkou – vždyť v mnoha diskuzích lze vidět kritika Applu třeba za chybějící podporu zrcadlení iPhonu na Mac, která v EU není taktéž kvůli jejím regulacím. Právě na absenci této funkce přitom Gurman poukazuje s tím, že když byl Apple schopný odstranit, respektive vůbec nedodat tuto funkci, může stejně postupovat i do budoucna.

Ačkoliv se jedná do značné míry o katastrofický scénář, který se navíc nezakládá na ničem jiném než na úvahách Gurmana, pravdou je, že by se zřejmě skutečně nedalo příliš podobnému vývoji situace divit. Pokud by se ale skutečně Apple produkty v EU vyvíjely tímto směrem, zřejmě by pro mnohé z nás přestaly být zajímavými, jelikož právě jejich unikátní funkce z nich dělají něco, díky čemuž je radost je používat. Snad se tedy tentokrát Gurman ve své předpovědí mýlí a celá situace nebude tak katastrofická, jak by mohla být. A co si myslíte vy?