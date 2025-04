Využijte Mapy.com naplno s těmito tipy a triky

Výškový profil trasy

Plánujete cyklovýlet a chcete vědět, jaké převýšení vás čeká? V Mapách.com to zjistíte snadno. Stačí si naplánovat trasu z bodu A do bodu B, a to buď klikáním a tažením po mapě, nebo zadáním startovního a cílového bodu do vyhledávání. Pod mapou se vám zobrazí karta s informacemi o trase, včetně délky a odhadovaného času. Následně kliknete na tlačítko „Výškový profil“ a otevře se vám graf s převýšením trasy. Čím vyšší je čára grafu, tím větší stoupání vás čeká. Pohybem myši po grafu uvidíte odpovídající bod na mapě, takže si můžete snadno prohlédnout, kde jsou nejprudší stoupání a kde naopak pojedete z kopce.