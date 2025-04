O vzhledu iOS 19 je opět o něco jasněji, částečně jej odhalil nejlepší Apple novinář současnosti

Zatímco v předešlých letech se Applu nové verze iOS nedařily vytvářet příliš zajímavé, letos by tomu mělo být konečně jinak. Kalifornský gigant má totiž údajně chystat poměrně zásadní redesign inspirovaný operačním systémem visionOS, pro který jsou charakteristické poloprůhledné prvky působící jako mléčné sklo. Tento vzhled ostatně v předešlých týdnech nejednou potvrdili jak mnozí leakeři, tak třeba i velmi dobře informovaný reportér Bloombergu, Mark Gurman. Ten se navíc v nedávném Q&A ještě více o iOS 19 rozpovídal. Co zajímavého tak o systému víme?

„Velkou výhodou tohoto redesignu je konzistentní ovládání, ikony, tlačítka, dynamika uživatelského rozhraní a mechanismy v systémech iOS i macOS. Rozhraní mezi iPadem, Macem a iPhonem jsou si v mnohém podobná, ale mají i spoustu rozdílů. Věci jako hamburgerové nabídky (skrytá navigace, která se zobrazí až po stisknutí ikony/tlačítka – pozn. red.), tlačítka menu, lišta nabídek a tlačítka pro zavírání aplikací, způsob, jakým vypadá a funguje dok budou jiné.

Napříč iOS 19 je obecně mezigeneračně mnoho rozdílů. Jde tedy o to přidat konzistenci. Jde o přidání skleněných efektů v celém uživatelském rozhraní. Jde o přenastavení některých aplikací tak, aby je nová generace uživatelů lépe pochopila a aby působily jednotněji mezi jednotlivými zařízeními. Takže to bude docela dramatická sada změn. Může trvat, než si na to lidé zvyknou, ale myslím, že se jim to nakonec bude líbit,“ nechal se Gurman hned na úvod slyšet ohledně toho, jaké změny se pro iOS 19 vlastně čekají.

Jeden z diváků se následně Gurmana zeptal, zda bude nový design promítnut do každé aplikace. Na to Mark odpověděl následovně: „Nemohu potvrdit všechny aplikace, ale myslím si, že u základních aplikací budou prvky uživatelského rozhraní aktualizovány tak, aby se více podobaly systému VisionOS, aby byla zajištěna konzistence napříč oběma platformami, aby byly konzistentní skleněné efekty v celém uživatelském rozhraní.“

Poslední dotaz točící se iOS 19 směřoval na to, jak zásadní tato aktualizace bude v porovnání s předešlými verzemi iOS, načež Gurman reagoval poměrně velkolepě: „Myslím, že to bude největší změna designu iOS od iOS 7 před více než 10 lety v roce 2013. iOS 19 by se tedy měl odlišit opravdu dost. Ten nový skleněný efekt bude podle mě docela zajímavý a myslím, že bude vypadat dobře.“

Zdá se tedy, že iOS 19 by mohl být opravdu velmi zajímavým updatem, který může zásadně zamíchat kartami a iPhony jako takové v očích jak nových, tak stávajících uživatelů zásadně zatraktivnit. Čerstvý vítr do již docela okoukaného operačního systému totiž bezesporu uvítáme. Tedy minimálně v případě, bude-li opravdu zajímavý a promyšlený do každičkého detailu.