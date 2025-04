Nintendo Switch 2 kompletně odhaleno! Předobjednat si jej můžete už nyní

Nintendo oficiálně představilo druhou generaci své populární hybridní konzole. Nintendo Switch 2 přináší výkonnější hardware, větší displej a řadu dalších vylepšení, která posunou herní zážitek na zcela novou úroveň. Co všechno novinka nabízí a stojí za to přejít z původního Switche?

Vylepšený výkon a nový displej

Jedním z hlavních lákadel je výkonnější čip, který umožní plynulejší chod her i v náročnějších scénách. Nintendo vsadilo na modernější architekturu a lepší optimalizaci výkonu, což znamená kratší načítání a vyšší detaily ve hrách.

Displej se dočkal zvětšení na 7,9 palce a podporuje HDR i vyšší obnovovací frekvenci 120 Hz. To se promítne do plynulejší grafiky a živějších barev, ať už hrajete v handheld módu, nebo na televizoru. Nintendo inovovalo také ikonické Joy-Cony, které nyní používají magnetické uchycení a nově podporují funkci myši. Tato změna rozšiřuje možnosti ovládání a zároveň by měla přispět k lepší životnosti ovladačů – problém s driftováním by měl být minulostí.

Dobrou zprávou pro majitele původního Switche je zpětná kompatibilita s předchozími hrami. Zároveň se s příchodem nové generace můžeme těšit na exkluzivní tituly jako „Mario Kart World“ a „Donkey Kong Bananza“.

Fotogalerie Nintendo Switch 2 1 Nintendo Switch 2 2 Nintendo Switch 2 3 Nintendo Switch 2 4 Nintendo Switch 2 5 Nintendo Switch 2 6 Nintendo Switch 2 7 Nintendo Switch 2 8 Nintendo Switch 2 9 Vstoupit do galerie

Cena a dostupnost

Nintendo Switch 2 bude uvedeno na trh 5. června 2025 za cenu 12 490 Kč. Dobrou zprávou je pak to, že si jej lze již dnes předobjednat například na Alze.

Nintendo Switch 2 na Alze lze předobjednat zde

Vyplatí se přechod na Switch 2?

Pokud jste vášnivým hráčem a chcete si užít nové hry v lepší grafice a s plynulejším chodem, přechod na Switch 2 dává smysl. Pokud vám ale současný Switch stále vyhovuje a neplánujete investovat do nové konzole, můžete si klidně ještě nějaký čas počkat.

Jisté ale je, že Nintendo opět dokázalo, že umí vytvořit konzoli, která zaujme široké spektrum hráčů. Ať už jste fanouškem akčních her, plošinovek nebo multiplayerových hitů, s novým Switchem si rozhodně přijdete na své.