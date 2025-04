iPhone 19 Pro se dočká revolučního designu! Apple jím oslaví 20 let iPhonů

Přestože zraky valné většiny uživatelů v současnosti směřují k letošnímu podzimu a odhalení iPhonů 17, 17 Air a 17 Pro, díky zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana se nyní svět dozvídá první informace o iPhonech 19 Pro, které jsou chystané pro rok 2027. Důvod je přitom poměrně jednoduchý – v tomto roce totiž iPhony oslaví 20 let od představení první generace, což se musí náležitě oslavit, stejně jako tomu bylo při 10. výročí s iPhone X. Nelze se proto absolutně divit tomu, že kalifornský gigant již pilně na výroční verzi iPhonu pracuje.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že v rámci oslav 20. výročí představení iPhonu představí Apple jednak velmi pokrokový ohebný iPhone, ale hlavně pak „odvážný klasický iPhone Pro“, který by měl být do značné míry odrazem toho, o co šlo před lety legendárnímu šéfdesignérovi Jonymu Ivovi. Ten se za své éry v Applu snažil prosadit vizi iPhonu připomínajícího jeden kus skla, čemuž by se měl právě iPhone 19 Pro přiblížit. Detaily sice zatím tak úplně nevíme, telefon by se však měl dočkat více skleněných částí, což by se sice na jednu stranu mohlo negativně podepsat na jeho odolnosti, na druhou stranu však pozitivně na vzhledu jako takovém.

Telefon má být rovněž velmi tenký a celkově působit oproti nynějším verzím podstatně moderněji. Poměrně zajímavé je pak to, že si pro něj chce Apple některá technologická řešení vyzkoušet už letos u iPhonu 17 Air, který má sloužit do jisté míry jako pokus toho, co je Apple schopen do supertěžkého těla dostat. Jelikož je ale samozřejmě odhalení novinky stále velmi vzdálené, je třeba brát všechny tyto informace s patřičnou rezervou, byť pochází od ověřeného zdroje.