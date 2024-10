Jak probíhal můj den v Apple Parku

Ani se mi nechce říkat, že nás Apple pozval na WWDC, protože nás v podstatě pozval na den v Applu, který začínal v 8:00 snídaní v Apple Parku v Caffé Macs a končil v 20:00 pohledem na západ slunce nad budovou Apple Parku. Čas od 8:00 do 10:00 byl vyhrazen na snídani, kde jsme měli na výber nespočet možností, mohli jsme si dát kávu a tak dále a samozřejmě si brát všeho neomezené množství. V 10:00 začala samotná konference, kterou mohl sledovat celý svět přímo na Apple.com a i my jsme ji sledovali jako video, ovšem s tím rozdílem, že ji uvedl sám Tim Cook a Craig Federighi. Video jsme sledovali venku, hned před Caffè Macs na obrovském plátně. Již pár desítek minut před začátkem prezentace bylo možné před plátnem potkat lidi jako je právě Craig Federighi, Phil Schiller, Eddy Cue, Sabih Khan, Luca Maestri a v podstatě všechny, kteří v Applu něco znamenají.

Všichni byli nakloněni udělat si selfie a pokud byla možnost, prohodili s vámi pár vět. Bohužel nikdo z nich nechtěl dávat podpisy a to za žádnou cenu. Samotné video uvedl Tim Cook, který všem poděkoval za to, že přišli a poté spolu s ostatními členy vedení Applu sledoval video z první řady a seděl tak pár desítek centimetrů od nás, běžných smrtelníků. Zajímavé bylo sledovat Tima během videa, kdy působil, stejně jako ostatní, že celé video vidí poprvé v životě, protože nad vtípky, které v něm jako vždy dělal Craig se upřímně bavil. Po skončení prezentace bylo pár dalších minut na selfie a diskusi o novinkách přímo s těmito lidmi. Následoval oběd, který probíhal přímo v Caffè Macs, tak i na stolech uvnitř samotné budovy Apple Park Ring. K dispozici bylo asi 10 různých kuchyní s tím, že během oběda bylo možné stahovat iOS 17 a další beta verze. Po zhruba hodině začínala konference, na které nám Apple prezentoval technické možnosti a novinky ať už Vision Pro, tak i iOS 17 a dalších systémů. Konference byla určena především pro seznámení vývojářů s tím, jaké možnosti jim nové systémy a Vision Pro přinesou. Zde je nutné říct, že během prezentace jásala většina vývojářů ještě mnohem víc, než při samotném představování novinek.

Následně jsme měli možnost jít se podívat buď na louku uprostřed kruhu budovy Apple Park Ring, nebo jít do samotné budovy. Já jsem zvolil možnost jít do budovy, kde nám vysvětlili, jak celá budova funguje, jak probíhala její stavba a tak dále. Celkově trvala prohlídka zhruba 40 minut, kdy jsme měli možnost se na cokoli ptát a podívat se opravdu na poměrně dost věcí ze zázemí Applu. Poté se již na pódiu udílely ceny Apple Design Award a po skončení jsme již netrpělivě čekali na finále samotného dne, kterým byla možnost navštívit Divadlo Steva Jobse a zde se jako první na světě podívat na Visio Pro na vlastní oči. Celý den byl pak zakončen možností udělat si jedinečné fotografie Apple Parku při západu slunce.

Tím nejdůležitějším, co vám Apple celou dobu dává, je pocit důležitosti. Pocit toho, že je každý jeden zaměstnanec, jenž se o vás stará, stejně tak jako samotný Tim Cook vděčný za to, že jste přišli. Jakmile vás Apple pozve, znamená to, že chce, abyste s ním strávili váš čas a nikdo z Applu včetně Tima Cooka to nebere tak, že vám dělají službu tím, že vás pozvali „do své kuchyně“, ale že vy děláte službu jim tím, že svůj drahocenný čas věnujete tomu, že jej trávíte s nimi. Každý zaměstnanec vám děkuje za to, že jste si udělali čas a přišli jste. Když se objeví Tim Cook na pódiu, aby uvedl předtočenou prezentaci, taktéž začne tím, že děkuje za to, že jste dnes tady. Tím vám Apple dává úžasný pocit, díky kterému pak vše vnímáte mnohem intenzivněji a zajímavěji.

Co se volnosti pohybu v Apple Parku týká, mohli jsme chodit kamkoli v rámci prostoru, který Apple vyhradil. Jednalo se v podstatě o celé Caffè Macs, prostor před ním a prostor za ním, tedy jak uvnitř, tak vně samotného kruhu. Okolo Caffè Macs jsme se mohli pohybovat zhruba 100 metrů ve všech směrech, dále pak byla již ochranka, ke které nemělo cenu se přibližovat. Nikdo nás však nijak nekomandoval, fotit jsme mohli cokoli jsme chtěli a to jak fotit, tak i natáčet. Jediné omezení bylo pro profesionální teleobjektivy, ovšem běžné kamery a fotoaparáty byly samozřejmě povolené. Vtipné ovšem je, že na samotné pozvánce Apple uvádí, že nejsou dovolené kamery a fotoaparáty s optickým zoomem, což jak sami dobře víte, je i samotný iPhone. Samozřejmě v reálu je myšleno, abyste si sebou nedonesli metrový teleobjektiv a nesnažili se snímat nějaká věci, do kterých vám nic není, ovšem popisek je skutečně vtipný